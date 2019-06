Többmilliós kárt okoztak az elmúlt napok viharai

Több millió forintos kárt okoztak az elmúlt napok viharai az országban. Több településen villámárvíz pusztított: házakat öntött el a víz, sokan nem is térhettek vissza otthonukba. Vasárnap újra megdőlt a napi csapadékrekord, a Heves megyei Terpesen három óra alatt háromhavi eső esett – közölte az M1 Híradója.

Vasárnap este ismét lecsapott a vihar az országra. Kecskeméten alig pár óra alatt utcákat öntött el a víz. A lakók egymást segítve próbálták menteni az elakadt autóikat. Alsóvadászban is térdig álltak a vízben az emberek, szinte itt is mindenhová befolyt és mindent letarolt a víz. Még hétfő délután is teljes utcák voltak víz alatt a faluban, annak ellenére, hogy egész nap szivattyúzták a vizet a településen.



Sok a kár a gazdaságokban

A Heves megyei Egerszóláton is szeszélyes volt az időjárás. A település legmélyebb részén több méter széles folyóvá duzzadt az esőzések előtt csak csordogáló kis patak. A vihar az udvarokban és a veteményesekben is kárt tett. A hirtelen lezúdult esőzés ólakat is elöntött, sok állat elpusztult.

Hétfőn kezdték meg a károk felszámolását.

Hiába voltak homokzsákok elhelyezve, a víz másfél méter magasan állt a házak udvarán. Hajdú-Bihar megyében villámcsapások okoztak jelentős károkat, egy Tiszacsege melletti gazdaság juhállománya pusztult el.

Vízben elmerült autók Szolnokon (Fotó: MTI/Mészáros János)

Kisvárda térségében egymás után fordították vissza az autókat és kamionokat, ugyanis az esőzések miatt beszakadt az út. Az útjavítási munkálatok feltehetően pár napig eltarthatnak, addig az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Több családnak el kellett hagynia az otthonát

Baranya megyét sem kímélte az időjárás. Az utcákon akkora sárréteg maradt, hogy csak markolókkal lehetett megtisztítani azokat. A vasárnapi esőzés tíz centiméter vastag iszapot hagyott maga után a házakban. A villámáradás több ház alapját is kimosta, ezért volt olyan család, akinek el kellett hagynia az otthonát.

A biztosítók arra kérik az embereket, hogy készüljenek fel a nyári zivatarokra. Ha mégis megtörtént a baj, akkor pedig akár telefonon vagy online, de a lehető leghamarabb, maximum két napon belül jelentsék be az ügyfelek a kárukat. Ilyen esetekben

a kárrendezés ugyanis napokon belül is megtörténhet.

Tavaly csaknem kétmilliárd forintot fizettek ki a biztosítók az időjárás miatt keletkezett károkért az országban.

A környező országokban is rengeteg eső esett

Románia több mint 70 településéről jelentettek áradásokat, több tucat épületet öntött el a víz. Összesen 72 településen intézkedtek a katasztrófavédelem munkatársai. Több tucat családnak még az éjszaka el kellett hagynia otthonát, további száz embert pedig elővigyázatosságból lakoltattak ki.

Több székelyföldi településen is hatalmas károk keletkeztek. Egyes falvakat a tűzoltók sem tudtak megközelíteni, mert az árvíz megrongálta és átszakította az odavezető utat. Az elzárt településrészeken egymásnak segítettek a lakosok, hogy valahogy eltakarítsák az árvíz nyomait.

A román meteorológusok hétfőn újabb figyelmeztetést adtak ki az ország nagy részére. Heves zivatarokra, jégesőre és 70 millimétert is meghaladó csapadékra kell számítani. A bánásági Temes és Béga folyókon pedig a legmagasabb árvízvédelmi készültség van érvényben.

Szerbiában is ítéletidő volt. Belgrádban egy óra alatt egyhavi csapadék zúdult le. A város megbénult, több út is folyóvá változott. Az elvezető csatornák nem tudták elnyelni a rengeteg vizet, több utat le kellett zárni a forgalom elől. A közlekedés megbénult, a villamosok sem jártak. A fővárosba vezető bekötőutakon is komoly torlódások voltak, sokan ugyanis a hétvégi kirándulásokból tartottak haza, amikor a vihar lecsapott. Az elárasztott épületekből tizenkét embert menekítettek ki.



Franciaországban felkészültek

Újabb hőhullám tart Európa felé az előrejelzések szerint,

a héten 35–40 Celsius-fok is lehet több nyugati országban.

Párizsban már vasárnaptól a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. A kórházakban fokozott a készültség, több helyen hűsölőket nyitnak, és ha kell elhalasztják a szabadtéri rendezvényeket és sporteseményeket.

Sok dolgozó kedvezményt is kap: kiemelten figyelnek például az építőipari munkásokra, és aki otthonról is el tudja látni munkáját, annak nem kell bemennie az irodába. A francia fővárosban több mint 70 éve nem volt ilyen meleg júniusban, és az előrejelzések szerint a mostani hőhullám hosszú is lesz.

A hatóságok folyamatosan figyelmeztetik az embereket, hogy igyanak sok vizet, a redőnyöket tartsák leeresztve, és ami a legfontosabb, gondoskodjanak a szeretteikről, különösen az idősekről.



Hasonló forróságra számítanak Németországban is

Rendkívül erős és tartós hőhullámra figyelmeztet a német szövetségi meteorológiai szolgálat is. A több mint 70 éve felállított melegrekord is megdőlhet a következő napokban. Az ország területének kétharmadán hőségriasztás van érvényben, a napi hőmérsékleti csúcs az ország nyugati részén 39-40 Celsius-fok is lehet.