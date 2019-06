Ismét Siófok nyerte a Marketing Fővárosa címet

A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület tizenkét pályázatát díjazta Városmarketing Gyémánttal a Magyar Marketing Szövetség az Országos Városmarketing pályázaton, így már második alkalommal 2019-ben is Siófok nyerte a Marketing Főváros címet.

A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a városmarketing és a marketingkommunikáció fontosságára a települések életében, ezzel szakmailag hozzájáruljon a helyes gyakorlat elterjedéséhez, és elismerje a legnagyobb szakmai megoldásokat.

A Magyar Marketing Szövetség szakmai zsűrije elé 2019-ben 123 pályázati anyag érkezett, amelyből a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület és Tourinform iroda csapata 12 pályázattal gyémántminősítést szerzett Siófoknak.



„Az egész tavalyi év során nagyon sokat dolgoztak a szakemberek Siófok marketingkommunikációján és a rendezvények fejlesztésén, így ez egy hatalmas szakmai elismerés most a városnak” – mondta el Stadler-Szentpéteri Ildikó, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület irodavezetője a Duna Balatoni nyár című műsorában.

Ezzel Siófok 2018-ban és 2019-ben is hazavihette a Marketing Fővárosa címet, továbbá az összesítő ötéves ranglistán az előkelő második helyre is felkerült a város. A 12 nyertes pályázat a különleges, 2018-as jubileumi és marketingkommunikációs tevékenységét részletezte, és a győzelemben a marketingkommunikációs felelős siófoki fürdőegylet munkája mellett nagy szerepe van a helyi turisztikai szereplők, civil szervezetek és intézmények munkájának is.

A győztesek között szerepelt a Nemzeti Regatta és a Siófok 50 születésnapi parti is. Stadler-Szentpéteri Ildikó elmondta, óriási öröm Siófoknak, hogy ebben az évben is hazahozhatták ezt az elismerést, és hozzátette, sikerült újra bebizonyítani, hogy Siófokon kezdődik a Balaton.