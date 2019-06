Nyáron történik a legtöbb közlekedési baleset: a vezetők figyelmetlensége és az autók nem megfelelő műszaki állapota okozza általában a bajt. A rendőrök a héten vezetéstechnikai tréningen mutatták be a veszélyeket, például azt is hogy hogyan kell viharban vezetni. Idén is sokan indulnak autóval nyaralni, ilyenkor több mindent is érdemes észben tartani. Nemcsak a jármű műszaki állapota és a biztosítás fontos, de a célország közlekedési szabályaival sem árt tisztában lenni – egy apró hiba ugyanis drága bosszúság lehet a pihenésben – közölte az M1 Híradója.