Nagy kihívás volt a tömegközlekedési hálózat kiépítése Budapesten

Nem is olyan régen fáradtságos elfoglaltságnak számított, kifejezetten hosszú időt vett igénybe, rendkívül drága volt, és még kényelmetlen is. Rengeteg időnek kellett eltelnie, mire a közlekedés nem számított kihívásnak. Napjainkban azonban már magától értetődőnek tartjuk, hogy a fővárost szervezett tömegközlekedési hálózat szövi át, pedig tömegközlekedésről Budapesten az 1800-as évekig hallani sem lehetett.

Forgalom a fellobogózott Andrássy út és Váci körút kereszteződésében Budapesten 1896-ban (Fotó: MTI/Reprodukció)

A Lánchídtól kezdetben omnibuszok és társas kocsik hozták a városból kirándulni vágyókat a valamikor még Disznózugként ismert Zugligetig. Az első tömegközlekedési eszköz elnevezése, az omnibusz egy latin kifejezésből származott, melynek jelentése az volt, hogy „mindenkinek”. Az omnibusz 1832-ig egyedüli tömegközlekedési eszköz volt, majd megjelent a lóvasút, amely 1868-tól járt rendszeresen.

A lóvasút és az omnibusz között az a különbség, hogy az omnibusz még nem kötött pályás, a lóvasút azonban már síneken megy, két ló húzta, és körülbelül 40–50 ember fért el ezeken a járműveken. A lóvasút rangját jól mutatja, hogy egy impozáns állomásépületet kapott, amelyet az alkotók a környező hegyektől ihletve svájci stílusban építettek fel. Az egykori épület ma is áll: egyik csücskében desszertező kapott helyet, de működött itt távírda és még dohánytőzsde is, sőt, egy ideig lakóházként is használták. Miután a lovak erejét felváltotta az elektromos áram,

elindultak az első villamosok is.

Az első villamos a Nyugati pályaudvar előtt Budapesten 1887-ben (Fotó: MTI/Reprodukció)

Megjelenésük azonban a végállomásként szolgáló épület végét is jelentette. Egy fék ugyanis kioldódott, a villamos pedig zuhanni kezdett a lejtőn. Az első kanyart még bevette, de később a virányosi szakasznál felborult. A balesetben négy ember meghalt, és többen megsérültek. Ekkor döntöttek úgy, hogy az épület nem megfelelő végállomásnak a lejtős út miatt.

Lassan terjedtek el a villamosok

A villamos elterjedése ugyanakkor lassú folyamat volt Budapesten, mert a városvezetők esztétikai okokra hivatkozva nem engedélyezték a felsővezetéket. A kocsik egyesével közlekedtek, és sokáig elég kényelmetlenek voltak. Deszkákból készült faülésekre lehetett letelepedni, fűtésnek, pláne hűtésnek, sokáig híre-hamva sem volt. Az első világháború előtt már villamosok járták Miskolc, Sopron, Nyíregyháza, Szeged, Debrecen és Pécs utcáit.

A budapesti Erzsébet körút a századforduló idején (Fotó: MTI/Reprodukció)

Budán azonban akadtak olyan városrészek, ahol felesleges lett volna villamossal próbálkozni, ilyen volt például a Vár környéke. A budavári sikló 1870 tavaszán indult, a drótkötéllel összekötött kocsikat gőzgép hajtotta. Az építtető Széchenyi István fia, Széchenyi Ödön volt. A járműnek nemcsak a szerkezete és a pályája különleges, hanem a kocsiszekrénye is, amely ingarendszerben működött, az egyik lefelé, a másik felfelé megy. A kocsik nevet is kaptak, az egyiket Gellértnek nevezték el, a másikat Margitnak. Régebben ezzel jártak a hivatalnokok dolgozni a Várba.

Kreatív megoldások az emelkedőkön

A tekintélyes emelkedők máshol is kreatív megoldásokat követeltek. A budai hegyek jelentette kihívásra a főváros új műszaki megoldással válaszolt: a fogaskerekűvel, amely egyúttal az új közlekedési eszköz névadója is lett. Kezdetben ezt is gőz hajtotta, csak később váltotta fel az áram. De kreatív megoldásnak számított a libegő is, ahol az utasok több méterrel a föld fölött tehetik meg meredek útjukat a hegytetőre.



A 19. század közepéig egy belföldi utazás valóságos expedíciónak számított.

Debrecenből Pestre eljutni akár 5–6 napba is beletelt.

Ezen változtatott a gőzmozdonyok megjelenése, amelyekből néhányat máig őriz a Magyar Vasúttörténeti Park Budapesten. A vasút a kezdeti időkben nagyon kényelmetlen volt, mégis óriási fejlődés volt ahhoz képest, hogy előtte gyalog vagy szekérrel kellett utazni. Lassú volt, nem volt fűtés és világítás sem. Az első próbálkozás a fűtésben, hogy meleg vizes palackokat helyeztek el az ülések alá.

Különleges vasút a Gyermekvasút

Különleges vasútnak számít a budai hegyekben közlekedő Gyermekvasút, amelyet az emberek a friss levegő és a panoráma miatt használnak. Az igazi különlegessége azonban nem a kilátás, hanem a személyzet: merthogy a szolgálatot teljesítők gyerekek, csak a mozdonyvezető és az állomásfőnök felnőtt. A vasutat az 1948-ban nyitották meg, és a szocialista szemléletre való nevelés egyik fontos eszköze lett. A rendszerváltozás után a hivatalos név a Gyermekvasút lett.

Szerelvény áll az egykori Úttörővasút (1989 után Gyermekvasút) Ságvári-ligeti (1989 után: Szépjuhászné) megállójában (Fotó: MTI/Magyar Fotó: Vadas Ernő, 1952)

A kisvasutak eredetileg nem népnevelő funkcióval készültek, az 1870-es évektől ugyanis teherszállítási céllal kezdték őket építeni. A keskeny nyomtáv olcsóbb megoldásnak ígérkezett a meredek hegyoldalakon és a bányákban. Egy klasszikus hegyi pálya volt ez, amely Magyarország legszebb szurdokvölgyében közlekedik, a Szinva völgyében. Itt található a magyarországi leghosszabb erdei kisvasúti viadukt, a mérvölgyi viadukt, vagy a Hámori-tó fölött található ívhíd.

Megépült az első repülőtér Magyarországon

Magyarországon 22 ezer kilométeres vasúti hálózat épült ki, melyeken különféle mozdonyok robogtak. A legfejlettebbek már 100 kilométeres sebességgel robogtak, de nem sokáig, hiszen nemsokára megjelentek a dízel- és a villanyvonatok. Később pedig elindultak az első repülőgépek is. Magyarország első nemzetközi repülőtere 1937-ben épült Budaörsön. A járatok közeli városokat vettek célba: Prágát, Varsót, Aradot. A távolabbi városokhoz méretesebb repülőkre volt szükség és méretesebb repülőtérre.

A háború után megépült Ferihegy, megalakult a Magyar Légiközlekedési Vállalat, azaz a Malév, és megérkeztek az első szovjet repülők is. Ezek közül az egyik ma is látható a reptér melletti Aeroparkban. A hatalmas szárnyas gépekkel az ember ősi álma vált valóra: a levegő meghódítása. Az első repülőgép 1903-ban 12 másodpercet töltött a levegőben, és csak métereket haladt előre, a mai gépek viszont fél napokat is repülnek a kontinensek között.

Már Szent István korábban meghódították a Dunát

Az emberi civilizáció folyók és tengerek mellett született. A vízre a túléléshez volt szükség, de a különböző népek hamar felfedezték a benne rejlő egyéb lehetőségeket, például a szállítást. Magyarországon már Szent István korában meghódították a Dunát, de a kereskedelem szinte csak sóra korlátozódott.

A dunai hajózás forradalma nagyon hamar elindult,

1817-ben építette meg egy magyar vállalkozó, Bernhard Antal az első gőzhajóját, a Carolinát. A következő időszak a fejlődésről szólt. A hajók egyre erősebbek és gyorsabbak lettek, a kényesebb fa helyett pedig egy idő után fémből készültek. Minden adott volt, hogy megépüljenek az első páncélozott hadihajók, mint például a Lajta Monitor. A Lajta bőven kivette a részét az I. világháborús eseményekből, a szerb fronton, később pedig a románok ellen is jelen volt a Duna alsóbb szakaszain.

A Császár fürdő (1841-1844-ben készült Hild József tervei szerint) és a Lukács fürdő (1885-ben épült új épületszárny, tervezte Ray Rezső) épületegyüttese a Duna felől, Budapesten. A fürdők fölött a még beépítetlen Rózsadomb. Előtérben az 1861-ben készült, 52,4 méter hosszú Mátyás király gőzhajó (Fotó: MTI/Reprodukció, 1895)

Ahogy a technika fejlődött, úgy jelentek meg a legkülönfélébb hajók a Dunán. Az egyik legérdekesebb ezek közül a Kossuth. Eredetileg a Ferenc Ferdinánd főherceg nevet viselte, csak később vette fel a magyar államférfi nevét. Jelenleg múzeumként és étteremként működik. A ma már csak állóhajóként szolgáló Kossuth 2013-ban volt százéves.