Korábbi kijelentései ellenére mégis repülővel utazott Cseh Katalin

Rövid ideig tartott Cseh Katalin környezetkímélő közlekedést népszerűsítő kampánya. Néhány napja az interneten tette közzé, hogy vonattal utazik Brüsszelbe, mert az környezetkímélőbb, mint repülni. Néhány nappal később viszont arról posztolt, hogy a belga főváros repterén ragadt, mert törölték a járatát. Úgy tűnik, a Momentum EP-képviselője mégsem választja mindig a szerinte környezetbarát megoldást – közölte az M1 Híradója.

„Vonattal megyek Brüsszelbe” – jelentette be közösségi oldalán a Momentum újdonsült európai parlamenti képviselője másfél hete. Cseh Katalin bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a vonatozás környezetkímélőbb, mint a repülő. Aztán megígérte, hogy kampányolni fog a vonatközlekedés feltételeinek javítása mellett, hogy minél többen válasszák ezt a környezettudatos utazási formát, például a repülés helyett. Még azt is kiírta, hogy „vonatozni menő.”

Ehhez képest szerdán már a brüsszeli repülőtéren bosszankodott a Momentum politikusa párttárásaival, Donáth Annával és Berg Dániellel együtt, mert törölték a járatukat. „Úgy érzem, nemsokára a gyakorlatban is letesztelhetem a légi utasok jogait védő uniós szabályozást” – fakadt ki közösségi oldalán Cseh Katalin.

Cseh Katalin korábban még szülész-nőgyógyászi minőségében egy rádióműsorban az abortusz témájában is megszólalt. A beszélgetés közben azon nevetett, hogy a beavatkozáshoz használt eszközt a műsorvezető egy botmixerhez hasonlította.

Idén a Momentum listavezetőjeként jutott ki az Európai Parlamentbe Cseh Katalin, ahol párttársával együtt a korábbi liberális, Most újítsuk meg Európát névre keresztelt frakcióba ülnek be. A képviselőcsoport egyik helyettes vezetőjének is megválasztották Cseh Katalint.

Ez az a képviselőcsoport, amelyet korábban a Magyarországot rendre támadó holland Guy Verhofstadt vezetett, új frakcióvezetője pedig az egykori román miniszterelnök lett. Dacian Ciolos évekkel ezelőtt egy hírhedt szélsőjobboldali és magyarellenes román szervezet kolozsvári elnökhelyettese volt.

Cseh Katalin korábban más pártok közelében is felbukkant. A 2014-es EP-választás eredményváró buliján Gyurcsány Ferencékkel táncolt, és a Bajnai Gordon-féle mozgalmakban is szerepet vállalt.