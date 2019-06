Idén is minősítik a balatoni strandokat

A Balatoni Szövetség 2019-ben is meghirdette a Kék Hullám Zászló strandminősítését. Az előző évhez hasonlóan egytől ötig terjedő csillagos minősítést kaphatnak a benevezett strandok, de több kategóriában is kiosztásra kerülnek különdíjak. Idén 36 strand nevezett be a megméretésre.