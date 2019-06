Meteorológiai rekordok dőltek meg vasárnap

Június16-án, vasárnap Kiskunhalason 35,7 fokkal új napi melegrekord született, ugyanakkor a fülledt, igen meleg légkörben délután hatalmas zivatarfelhők képződtek, amelyekből az ország több pontján felhőszakadás és jégeső is kialakult – írja közleményében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A fővárosban Újpesten volt a legmelegebb 34,3 fokkal, amely megegyezik az 1986-ban Krisztinavárosban mért értékkel.

A vasárnapra virradó éjszaka több mérőállomáson is „trópusi éjszaka” volt, hiszen nem csökkent 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet. Az országos hőmérsékleti minimumrekord Fonyódon 22,6 fokkal dőlt meg, eddig a legmagasabb érték 22,2 fok volt, melyet 2002-ben Pécs Árpádtetőn regisztráltak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rakamazon 19 óra előtt tört ki igen heves zivatar, amelyet jég is kísért, majd pedig egészen éjszakába nyúlóan folyamatos, gyengülő intenzitással esett az eső, a 144,4 milliméternyi csapadék a 2019-es év eddigi legnagyobb mennyisége és napi csapadékrekord is. A korábbi napi csapadékrekordot 1999-ben, „a felhőszakadások évében” Kisnánán mérték, akkor június 16-án 104,8 millimétert regisztrált a csapadékmérő állomás.

Magyarországon viszonylag ritka a 100 millimétert meghaladó napi csapadékmennyiség, és rendszerint hegyvidéki területeken fordul elő a nyári félévben. Legutóbb május 29-én Dédestapolcsányban észleltek ekkora felhőszakadást, akkor a településen villámárvíz alakult ki, de a Bükkben 2018-ban is átélhettek óriási zivatart: a Bánkúton június 10-én lezúdult 173 milliméter esővíz Szilvásváradot is elmosta.

A Zempléni-hegység déli oldalán mért extrém napi csapadékmennyiséget a tokaji mérőautomata is megerősítette: ott 24 óra alatt több, mint 91 milliméter eső hullott. A Tokaj-Hegyalján regisztrált rendkívüli értékek mellett Újfehértón is 81 milliméter csapadékot mértek, de Bács-Kiskun megyében, Soltszentimrén is alig több, mint egy óra leforgása alatt 73 milliméter esett.

Hirtelen kialakuló zivatarok a következő napokban is lehetnek az országban – írta közleményében az OMSZ.

