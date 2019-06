A kormány fontosnak tartja, hogy az apákra is kellő figyelem jusson

A kormány elkötelezett amellett, hogy az apákra is kellő figyelem jusson – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának családpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, a Férfiak Klubja által kezdeményezett, Vállvetve apával című esemény egyik helyszínén.

Az apák napjához kapcsolódva rendezett program lényege, hogy az apák vigyék be gyerekeiket a munkahelyükre, így töltve velük minőségi időt, s megmutatva nekik a munkájukat. Beneda Attila – a kezdeményezéshez csatlakozott Grantis Hungary Zrt. pénzügyi tanácsadócégnél – azt hangoztatta, a kormány elkötelezett a családok erősítése mellett, és fontosnak tartja, hogy az apákra is kellő figyelem jusson, ennek érdekében 2010 óta az összes családtámogatási elem elérhető a számukra is, valamint a családvédelmi akciótervben is szerephez jutnak. Azt szeretnék, hogy a kívánt, tervezett, vágyott gyerekek megszülessenek, és kialakuljon a munka és a család egyensúlya, ehhez pedig az olyan kezdeményezések, mint a Vállvetve apával nagy segítséget adhatnak – emelte ki a helyettes államtitkár.

Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója elmondta, azért indították tavaly útjára a kezdeményezést, mert úgy látták, nem egyértelmű, hogyan kell ünnepelni apák napját. Ezért új hagyományt szeretnének teremteni, hogy az apák avassák be a munkahelyi „titkos életükbe” a gyerekeket, akiknek nagy élmény a betekintés a felnőttek világába, valamint elmélyíti az apa és a gyerek kötődését – fűzte hozzá. Bedő Imre kitért arra is, hogy gazdasági vonatkozása is van a programnak, mivel sok gyerek úgy nő fel és úgy kerül ki az iskolából, hogy nem lát munkahelyet.

Idén több mint 60 cég, önkormányzat és oktatási intézmény csatlakozott a programhoz – tette hozzá.