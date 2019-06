Jéggel és viharokkal érkezett a lehűlés

Megérkezett a lehűlés, de újra megdőlt az országos melegrekord is. Kiskunhalason több mint harmincöt fokot mértek, míg nyugaton volt, ahol csaknem húsz fokkal hűvösebb volt. Több helyen heves zivatarral, jégesővel tört be a hideg, Baranya és Tolna megyében volt, ahol dió és cseresznye nagyságú jég pusztított, több helyen a termést is elvitte a jég. Mindeközben több európai országban is jégeső, felhőszakadás és heves zivatarok váltották a kánikulát. Az ítéletidő halálos áldozatokat is követelt. A dél-francia területeken vödörrel merték a jeget az utcán, a hatalmas jéggolyók átszaggatták a redőnyöket és betörték a szélvédőket. Csehországban földcsuszamlást okozott a sok eső, a lengyeleknél pedig forgószél söpört végig – közölte az M1 Híradója.