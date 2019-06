Tetőzött a hőség

Az év eddigi legforróbb napján vagyunk túl. Ahogy az várható volt, sorra dőltek meg a melegrekordok. Budakalászon volt a legtikkkasztóbb a kánikula, de a fővárosi csúcs is a múlté. Továbbra is rendkívül erős az UV-B sugárzás: az érzékeny bőrűek alig pár perc alatt leéghettek. Közben kitört a vakáció, a szünidő első napján szinte az egész ország útra kelt: sokan mentek strandolni, nyaralni vagy csak kirándulni. Óriási volt a forgalom, az M7-es autópályán a Balaton felé egész délelőtt csak araszolni lehetett, de rengetegen mentek vonattal a magyar tengerhez. A kánikulában több baleset is történt – közölte az M1 Híradója.