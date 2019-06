Tovább tart a hőség

Hőséggel ért véget a 2018/19-es tanév és minden jel arra mutat, hogy évszázados melegrekorddal kezdődik szombaton a vakáció. Hétvégén 37 fokkal tetőzhet a hőhullám: az utakon már ma is erős volt a forgalom, az M1-es autópályán egy baleset miatt több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, és a Balaton-felé is elindult az áradat. A rendőrök mindenkit óvatosságra intenek és azt kérik, a másfél millió vakációzó diák a következő két és fél hónapban vigyázzon magára, és a felnőttek is vigyázzanak rájuk – közölte az M1 Híradója.

Araszoló autók végeláthatatlan sora volt látható az M1 Híradójában. Lépésben lehetett csak haladni péntek délután a fővárosból kivezető utakon. A hőség miatt ismét tömegek indultak el a Balaton felé.

Egymás után történtek a balesetek. Az M1 motoros riportere az M1-es autópályáról, Biatorbágy közeléből tudósított az egyikről, amely miatt 10 kilométeres dugó alakult ki.

A hőségriadó miatt felfüggesztették a kamionstopot. A teherautók az egész országban közlekedhetnek a hétvégén. A sofőrök szerint ez egy jól bevált gyakorlat.

A forróság és a száraz idő miatt újra tűzgyújtási tilalmat vezettek be az ország több pontján: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ilyenkor még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni.

Az idei nyár első hőhulláma a hét elején kezdődött.

Szerda óta már a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben.

A napon akár 10-15 perc alatt is le lehet égni. Országszerte kétezer olyan klimatizált hely van, ahova be lehet húzódni. Egy soproni fagyizó az egyik. Bárki betérhet anélkül, hogy fogyasztana, és még egy pohár jéghideg vizet is kap.

Vasárnapig érvényes a hőségriasztás (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A forróság elől rengetegen menekülnek hűvös helyre. Kékestetőn például még pénteken is elviselhető volt a hőmérséklet.

Sokan keresték fel az aggteleki cseppkőbarlangot is. De a föld alatt olyannyira hűvös van, hogy elkélt a pulóver és a kiskabát is.

A hőségriasztás vasárnap éjfélig lesz érvényben, de zivatarok minden nap előfordulhatnak, néhány fokos enyhülés viszont csak hétfőtől várható – közölte a Híradó.

Az M1 tudósítói is megbirkóztak a nagy meleggel

A szakácsok lángost, a pékek kenyeret sütöttek az M1 felvételein. Hőség ide vagy oda, a munka ilyenkor sem állhat le, pedig a forró olaj és a kemencék mellett extrémek a körülmények, izzik a levegő. 40 fok van, a kemence előtt kisütés közben pedig még több is, ezt nem könnyű elviselni, de igyekszünk helytállni – fogalmazott a Híradóban megszólaló pék.

Az M1 tudósítói is kipróbáltak néhány izzasztó munkakört. Kíváncsiak voltak, hogyan lehet elviselni a rekkenő hőséget védőfelszerelésben. Egyikük méhésznek állt egy napra a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bogácson, egy másik riporter pedig tűzoltóként teljesített szolgálatot Esztergomban. Azonnal be is vetették, természetesen nem éles helyzetben. A gyakorlat szerint egy lángoló autót kellett eloltania.

A tűzoltók több riasztást kapnak hőség idején (Fotó: MTI)

A pécsi tudósító a tűző napon egy útépítésen segédkezett. A közmédia munkatársa hamar elfáradt, de lepihenhetett, és kapott védőitalt, rá is kiemelten figyeltek, ugyanúgy, mint a többiekre.

Nyáron a hőségben a munkáltatóknak rendkívüli intézkedéseket kell bevezetniük.

A szabályok betartását a hatóságok kiemelten ellenőrzik.

A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára azt mondta: nem a büntetés a cél, hanem a dolgozók egészségének a megőrzése.

Kánikula idején szieszta is bevezethető, vagyis az üzletek, vendéglátóhelyen akár bezárhatnak délutánonként néhány órára. Erre tavaly már az országban több helyen is volt példa.

Európa más részein is berobbant a nyár

Alig néhány ember lézengett péntek délelőtt az M1 felvételein a korzikai Ajaccio központjában, ahol már reggel kilenckor 37 fokot mutattak a hőmérők. A Franciaországtól délre fekvő szigeten hőségriadót fújtak, az iskolák pénteken zárva maradtak.

Akár több, mint 40 fok is lehet napközben,

ami a gyerekek számára veszélyes. Ráadásul az óránként 80 kilométeres sebességgel száguldó szél port is hoz, ettől jelentősen romlik a levegő minősége – indokolta a döntést az alpolgármester.

A perzselő hőség ugyanis az Afrika irányából fújó sirokkóval érkezett, ami finom sivatagi homokszemcséket sodor magával. Napóleon szülővárosa fölött – a perzselő napsütés ellenére – szürkésen ragyog az ég. A sziget északi partján elviselhetőbb a forróság, a strandok már kora reggel megteltek.



A vízparton keresnek enyhülést a litvánok is. A balti állam középső részén csaknem 38 fokos kánikula van, megdőlt a júniusi melegrekord. A hatóságok óvatosságra intenek, hétfő óta ugyanis már hatan fulladtak a folyókba.

A tikkasztó hőség főként a városokban teszi próbára az embereket. Vilniusban az elmúlt napokban háromszor annyi víz fogyott, mint általában. Az iskolákban elmaradt a tanítás, a szabadban dolgozók a munkaidő lejárta előtt hazamehettek.

A meteorológusok szerint a klímaváltozás miatt egyre sűrűbben kell a mostanihoz hasonló hőséggel számolnia az észak-európai országban. A tartós forróság az ökoszisztémát is befolyásolja.

A rendkívüli hőségben a folyók vize felmelegszik és csökken benne az oxigén mennyisége. Ez súlyosan károsíthatja a halállományt és az egész vízi élővilágot, magyarázta egy vízügyi szakértő.

„Kibírhatatlan”, jellemezte egyetlen szóval a pénteki időjárást egy temesvári asszony a Híradóban. A bánsági nagyvárosban is tombol a kánikula, amit a nyolcvan százalékos páratartalom miatt még nehezebb elviselni. Vasárnapig

Románia egész területére riasztást adtak ki

a rendkívüli forróság miatt.

Az elmúlt hetek esőzései után ugyanakkor vészesen megemelkedett a Duna vízszintje. A kelet-romániai Galac megyében már komoly áradás fenyeget. A hatóságok igyekeznek ideiglenes gátakkal megakadályozni a nagyobb katasztrófát. Az előrejelzés szerint a Duna a delta előtti szakaszon tíz nap múlva tetőzik.

Nyári viharok okoztak komoly károkat okoztak Észak-Lengyelországban, ahol az elmúlt 24 órában a tűzoltóknak több mint 800 esethez kellett kivonulniuk. A tomboló szélben kidőlt fák járműveket, háztetőket és villanyvezetékeket rongáltak meg, több helyen jégeső pusztított. A hőség egyelőre enyhülni látszik Lengyelországban.

A címlapfotó illusztráció.