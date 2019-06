Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe

Vasárnap éjfélig van érvényben a hőségriasztás. A szakemberek azt javasolják, hogy igyunk sok vizet, használjuk a párakapukat, és húzódjunk árnyékba.

Az országos tiszti főorvos – az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását is figyelembe véve június 16. (vasárnap) éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdától a napi átlaghőmérséklet mindenütt meghaladta a 25 Celsius-fokot, és csütörtöktől 27 Celsius-fok feletti értékek várhatók.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kéri, hogy a hőségriasztás ideje alatt különösen ügyeljen mindenki a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel, jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban védekezni a leégés ellen.

A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között mindenki igyekezzen árnyékba húzódni, kerüljék a tűző napot. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is

töltsenek el néhány órát az árnyékban, illetve használják ki a telepített párakapuk nyújtotta hűsölési lehetőséget.

Az NNK felhívta a figyelmet arra: a tartós hőség miatt, az átlagosnál melegebb időben az egészséges szervezetet is extrém igénybevétel éri. A szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkön túl ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségügyi panaszok.

Fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg.

Minden órában egy pohár víz ajánlott

A tartós forróságban az eddigieknél is lényegesebb, hogy pótoljuk a szervezet vízveszteségét. Ezért akár napi 2–2,5 liter folyadékra is szükségünk lehet, egyenletesen elosztva. A szervezetben zajló életfolyamatok csakis akkor működnek kedvező módon, ha elegendő mennyiségű folyadékkal töltjük fel testünket – tájékoztatott Szegedi Adrián házi- és üzemorvos.

„Sajnálatos módon sokan megvárják, amíg megszomjaznak, pedig az már nem jelent jót. Amikor már az agyunk is azt üzeni, hogy szomjasak vagyunk, akkorra a szervezetünknek rendkívül nagy szüksége van a folyadékra. Soha ne várjuk meg, amíg ezt érezzük, és azonnal pótoljuk a folyadékveszteséget jó minőségű vizekkel. Szoktassuk rá magunkat a rendszerességre, például igyunk minden órában egy pohár vizet, legyen az asztalunkon, hogy lássuk, így nem feledkezünk meg róla” – tanácsolat Szegedi Adrián.

A kávé és a tea nem a legjobb választás nyáron

A kávé és tea hatására sokkal több vizet veszítünk, mint amennyit magunkhoz vettünk, ezért lényeges, hogy pótoljuk a veszteséget. A nyaralás során is figyeljünk arra, hogy főként napozás közben, illetve fürdőzés után is igyunk eleget – különös tekintettel a gyermekekre és az idősekre. Az étkezések között fogyasszunk vizet, az étkezések alatt ugyanis felhígítja az emésztő enzimeket, és lassítja a gyomor kiürülését – tette hozzá a háziorvos.

Szegedi Adrián is azt javasolja, hogy a hőségben naponta legalább 2-2,5 liter vizet igyunk, amelyet először kis mennyiségekben kell elkezdeni. A hozzászoktatás akár néhány hétig is eltart, de az eredmény megéri: sokkal energikusabbak leszünk, a stressz leküzdésében is segít, ráadásul a bőrünk és szervezetünk is meghálálja a törődést.

Ingyen ásványvizet oszt utasainak a MÁV-Start

A hőségriasztás végéig ingyen ásványvizet biztosít utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon. Az intézkedés célja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel induljon útra.

Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a békéscsabai, a szegedi, a kecskeméti, a szolnoki, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a zalaegerszegi, a siófoki, a veszprémi, a tapolcai és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók.

Országszerte is több helyen – utcán, megállókban, bevásárlóközpontokban – ingyen osztanak vizet.

A strandok tovább lesznek nyitva

Több strand is jelezte, hogy a hőség miatt tovább lesznek nyitva, sok helyen csak későn este zárnak be. A hétvégén szinte mindenhol, nemcsak a strandokon, a vízpartokon is óriási tömegre lehet számítani.

A déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Egészségügyi szakemberek arra hívták fel a figyelmet – bármennyire is csábító, hogy a szökőkutaknál frissítsük fel magunkat, a fertőzésveszély miatt ezt semmiképp nem ajánlják.

Ne hagyj az autóban!

Idén nyáron is folytatódik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Ne hagyj az autóban! elnevezésű matricakampánya, mellyel felhívja a figyelmet arra, hogy

a hőségben ne hagyják gyermekeiket az autóban.

A napon ugyanis percek alatt felforrósodik az autó belseje, és az emberi felelőtlenségnek súlyos egészségkárosodás, rosszabb esetben halál is lehet a következménye.

Tűzgyújtási tilalom lépett életbe

Péntektől tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az erdőtűz fokozott kockázata miatt több megyében is. Az átlagosnál melegebb és csapadékmentes időben ugyanis az avarréteg kiszárad, és könnyen lángra kap, majd onnan tovább terjedhet a tűz.

Ezen a linken a légkondicionált helyiségek országos listája tölthető le.