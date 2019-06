Veszélyes, ha a szökőkutak vizében hűsítjük magunkat

A kánikula beköszöntével sokan keresnek menedéket a hőség elől a parkokban és a köztereken található szökőkutaknál. Bár a szökőkutakban tilos a fürdés, sokan mégis belemerészkednek a gyors felfrissülés reményében. Arról, hogy milyen kockázatot vállalnak, szakértőket kérdeztünk.

A szökőkutak vize könnyen szennyeződhet

A vízhez nem adnak hozzá olyan anyagokat, amelyek különösen károsak lennének az egészségre, ettől függetlenül azonban nem ajánlott a szökőkút vizébe merészkedni, ugyanis a medencékbe bekerülő külső szennyeződésekért a Főkert nem tud felelősséget vállalni.

Azáltal ugyanis, hogy az állatok, például a madarak vagy kutyák beleisznak, megfürdenek benne, vagy az emberek belelógatják a lábukat, súlyosabb fertőzéseket is könnyen össze lehet szedni

– tette hozzá. Ezért az ÁNTSZ és az Országos Közegészségügyi Központ is arra kéri a hűsölni vágyókat, tartózkodjanak attól, hogy a szökőkutak vizében hűtsék le magukat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Bár a legtöbb szökőkút vízforgató rendszerrel üzemel, a szerkezet csak a nagyobb méretű szennyeződéseket képesek kiszűrni. Ha emberek mártóznának meg a vízben, a víz minősége erősen romlana – mondta Szerdahelyi Sára. A legnagyobb a fertőzésveszély akkor, ha valaki a szökőkút vizéből iszik, mert könnyen előfordulhat, hogy hasmenést okozó baktérium kerül a szervezetébe.

Az ilyen jellegű fertőzésekre például a gyermekek fogékonyabbak, így fontos, hogy fokozottan odafigyeljünk rájuk.

A Főkert munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a víz, de a szökőkút szerkezete is veszélyforrás lehet. A belső felületek a víztől csúszósak, így fokozottan balesetveszélyesek. Továbbá a víz alatt található fúvókák, csapok és szelepek is sérülést okozhatnak. Abban az esetben, ha valaki mindenképpen le szeretné hűteni magát, a Főkert által üzemeltetett parkokban érdemes megkérni a cég ott dolgozó munkatársát, hogy nyisson ki egy kerti csapot – javasolta Szerdahelyi Sára..

Nem tanácsos beengedni a kutyákat sem a szökőkútba

Arról, hogy házi kedvencünk egészségére milyen hatással lehet, ha beleiszik a szökőkút vizébe, Hegyi Alexandrát, az Esztergomi Állatambulancia orvosát kérdeztük. Az állatoknál nem valószínű, hogy komoly problémát okoz a víz fogyasztása, hiszen sokszor az is előfordul, hogy az ebek olyan medencékbe isznak bele, amelyekben többféle fertőtlenítőszer is lehet.

Hegyi Alexandra praxisában még nem volt arra példa, hogy ilyen problémával vittek volna be kutyákat, azonban az gyakori, hogy az ebek füle a bennmaradt víztől begyullad, főleg az erre érzékeny kutyafajtáknál.