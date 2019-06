Évszázados melegrekordok dőlhetnek meg hétvégén

Fokozódik a hőség, csütörtök délután a hegyes tájak kivételével már mindenhol melegebb volt 30 Celsius-foknál, helyenként 35-nél is. A hétvégén várhatóan az évszázados melegrekordok is megdőlnek. Többen – főleg idősek – azt mondták az M1-nek, hogy inkább nem hagyják el a hűvös lakást, már ha vannak még hűvös lakások: gyors segítséget a klímaszerelőktől sem lehet várni, hiszen 6-8 hét múlva tudnak csak munkát vállalni, mert augusztusig tele a naptár – közölte az M1 Híradója.

Szökőkútnál hűsölő kutyák a fővárosi Szabadság téren (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Országszerte locsolták az utakat a nagy hőség miatt, sok helyen ugyanis már délelőtt 30 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A járókelők hideg vízzel, fagyival és vízpermettel hűtötték magukat, de voltak, akik ki sem mozdultak otthonukból, annyira rosszul viselik a nagy meleget.

A hőhullám miatt leterheltek a klímaszerelők, a klímák felszerelésére, beüzemelésére már alig tudnak szabad időpontot adni.

Sokan voltak a strandokon

Aki csak tehette, csütörtökön is vízpartra menekült a hőség elől. Kaposváron szinte a nyitás után tele volt a strand, de hasonló volt a helyzet a hajdúszoboszlói fürdőben is.

Az úszómesterek folyamatosan figyelték a vendégeket, és azt kérik a fürdőzőktől, hogy

vegyék komolyan az előírásokat.

Idén először rendeltek el hőségriasztást, ami várhatóan vasárnap éjfélig marad érvényben.

A hőségriasztás ideje alatt különösen ügyelni kell a fokozott folyadékbevitelre. Kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. A bőr védelméről sem szabad megfeledkezni: naptejjel és jól szellőző bő ruházattal lehet a leghatékonyabban a leégés ellen védekezni.

Tanácsos árnyékban maradni a nagy meleg ideje alatt

A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között tanácsos árnyékban tartózkodni, és kerülni a tűző napot. Országszerte párakapukat is kihelyeztek, amelyek szintén hűsölési lehetőséget nyújtanak a nagy melegben.

A Nébih idén is elindította a Ne hagyj az autóban! matricakampányát, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy még néhány percre se hagyják a gyermekeket, vagy esetleg a házi kedvenceket a parkoló autóban.

A különböző szervezetek

rendkívüli intézkedéseket vezettek be

az extrém hőség miatt. A Vöröskereszt Sopronban utcai járőrszolgálatot állított fel. Hideg vizet osztanak a hajléktalanoknak, és megkérik őket, hogy menjenek be a szállóra, akár csak pár órára is. A kánikula miatt ugyanis naponta több embert kell ellátni, de felkészültek rá, több helyiséget is megnyitottak.

A szokásosnál több bejelentés érkezik bajba jutott emberekről a diszpécserszolgálatokhoz is. A nap 24 órájában lehet hívni a Vöröskereszt honlapján található regionális központokat.

Az élet védelme a legfontosabb

Szerdán életbe lépett a vörös kód figyelmeztetés. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, az élet védelme a legfontosabb. Az extrém időjárás miatt megnyílt csaknem kétezer klimatizált hely is az országban, ahová bárki bemehet, ha nem bírja a meleget. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján található meg.

Csütörtökön több helyen is megdőlt a melegrekord. A Fejér megyei Adonyban 35,9 Celsius-fokot mértek árnyékban, ez volt a csütörtöki napi csúcs. Budapesten pedig 35,3 Celsius-fok volt a maximum, így megdőlt az évszázados fővárosi melegrekord is.