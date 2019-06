Indul az idei első Adria expressz Budapestről a tengerhez

Pénteken 18:55-kor indul az idei első SEA←YOU Adria expresszvonat a Keleti pályaudvarról. Ezzel és a június 21-től szintén naponta közlekedő Istria expresszvonattal kedvező áron lehet eljutni a tengerhez. Az utasok átszállás nélkül érkezhetnek meg négy tengerparti üdülőhely valamelyikére.

A Budapestről az Adriára – az ülő-, fekvőhelyes és hálókocsikkal – naponta induló, oda és vissza is éjszaka közlekedő két SEA←YOU vonat a piacon egyedülálló szolgáltatás: utazás és egyszerű szállás is egyben – közölte a MÁV-START sajtóközleményében.

Kitérve arra, hogy az Adria expresszvonat június 14-től szeptember 6-ig naponta 18:55-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról Splitbe. A vonatról átszállási lehetőség is adódik Zadar és Šibenik felé. A járatra idéntől új, kedvezményes, START Split elnevezésű menetjegyek is válthatók, korlátozott számban. Ezek ára a Magyarországon megtett szakasz hosszától függ. Az Adria expresszen ráadásul kerékpár is szállítható.

A másik összeköttetés a június 21-től augusztus 30-ig naponta közlekedő SEA←YOU Istria expressz, amellyel a szlovén tengerpart „fővárosa”, Koper, valamint a Kvarner-öböl üdülőhelye, Abbázia (Opatija) és Magyarország történelmi kikötője, Fiume (Rijeka) is közvetlenül elérhető a Déli pályaudvarról. A vonatról átszállással Pula és Trieszt felé is könnyen el lehet jutni. A biciklit ezen a járaton is lehet szállítani.

A SEA←YOU éjszakai vonatokon hat-, illetve nyolcszemélyes ülőhelyes fülkék, valamint többféle fekhely közül választhatnak az utasok. Pároknak kétszemélyes, saját mosdóval ellátott hálófülkés elhelyezést; fiataloknak és családoknak 4-6 ágyas fekvőhelyes fülkéket kínál a MÁV-START – tette hozzá a vasúttársaság.

A címlapfotó illusztráció.