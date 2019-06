Kiemelik a Hableányt a Dunából – Itt követheti élőben

Reggel 6 órakor megkezdődik a Hableány roncsának kiemelése a Dunából, a műveletet az M1-en és a hirado.hu oldalon is élőben követheti.

Cikkünk folyamatosan frissül.

A hirado.hu információi szerint kedden reggel 6 órakor megkezdődik a Hableány személyszállító roncsának a kiemelése a Dunából, miután befejeződött az a hosszú napokon át tartó munkafolyamat, amely alatt az emelési pontok kialakításán dolgoztak a szakemberek.

Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ osztályvezetője korábban az M1-en jelentette be a művelet megkezdésének időpontját. Korábban közölte azt is, a négy emelő heveder a hajó alatt van, az ellenőrzések megtörténtek, a művelet hat órán át is eltarthat.

A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét utast sikerült kimenteni, nyolc embert még keresnek: hét dél-koreai utast és a sétahajó magyar kapitányát.