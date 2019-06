Egyre nagyobb üzlet a hamis alkatrész

Az elmúlt években csaknem háromszor annyi hamis, ezzel együtt pedig életveszélyes alkatrészt csempésztek Magyarországra. A leggyakrabban már szoftvereket hamisítanak a csalók, de a kopó alkatrészek is népszerűek, mint például a fékek – közölte az M1 Híradója.

Nagyszámú hamis gépjármű-alkatrészeket és tartozékokat foglalt le a NAV az elmúlt években vámeljárások során. Mivel egyre több autó működését a fedélzeti számítógép, az elektronika vezérli, a főleg Ázsiából hozott, hamis diagnosztikai eszközök piaca is egyre nő.

Szakemberek szerint ezekkel a műszerekkel akár az autó hibaüzenetei is kitörölhetőek. Az is előfordul, hogy a nepperek az autó fedélzeti számítógépének eredeti szoftverét hamisítják vagy módosítják, ami életveszélyes következményekkel is járhat.

Amíg 2016-ban a csempészett hamis áruk értéke 154 millió forint volt, ha az eredetivel megegyező áron értékesítették volna, addig 2018-ban ez az összeg már 245 millió forint volt. A hatóságok arra figyelmeztetik az autótulajdonosokat, hogy kerüljék a gyanús származási helyű autó-alkatrészeket és kizárólag márka-szervizekben javíttassák járművüket.

