Előzze meg a kiégést!

Frusztráltak, elégedetlenek, túlterheltek a hazai munkavállalók, és a stresszkezelésben még nincs gyakorlatuk, ami egyenes út lehet a munkahelyi kiégés felé – derül ki a Workania online kutatásából. A burnout szindróma több embert érint, mint azt gondolnánk, és nem véletlen, hogy május végén az Egészségügyi Világszervezet betegségnek nyilvánította – olvasható a DeepInsight Creative sajtóközleményében.

A fotó illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Elégedetlenség, túlóra, túlterheltség

A Workania-kutatásból kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők 44 százaléka elégedetlen a munkahelyével, 19 százaléka nem tudja eldönteni elégedett-e vagy sem, és mindössze 37 százaléka nyilatkozott pozitívan a napi robotról. Az elégedetlenségnek több oka lehet. A válaszadók 53 százaléka úgy nyilatkozott, hogy rendszeresen túlórázik (a legtöbben átlagosan heti egy-három órát), de tizedük több, mint heti 10 órát; ők minden munkanapra plusz két órát húznak rá.

Nem csoda tehát az sem, hogy a válaszadók 62 százaléka nagyon, 24 százaléka pedig közepes mértékben érzi túlterheltnek magát, és mindössze 14 százaléka mondta azt, hogy csak kicsit vagy egyáltalán nem.

Szinte mindenki stresszel

A munkavállalók stresszesek, mindössze 7 százalék mondhatja magát olyan szerencsésnek, hogy nem okoz számára stresszt a munka, 36 százalék nagyon, míg 57 százalék közepes vagy annál kissé erősebb mértékben érzi magát stresszesnek. A válaszokból az is kiderült, hogy a főnök a legnagyobb feszültségfaktor, majd a kollégák és végül a munka mennyisége következik a sorban.

A jelentős stresszmennyiség is lehet az egyik oka annak, hogy a megkérdezettek 32 százaléka egyáltalán nem vagy csak minimálisan élvezi a munkáját; 33 százalék közömbös, 25 százalék inkább élvezi, mint nem, és mindössze 10 százalék mondhatja el magáról, hogy imádja, amit csinál.

Ami a stresszkezelést illeti, itt sem jeleskednek a munkavállalók; 32 százaléknyian érzik úgy, hogy egyáltalán nem tudják hatékonyan kezelni a stresszt; és 34 százaléka a munkavállalóknak úgy értékeli, hogy van hova fejlődnie, de ugyanennyien mondták azt, hogy jól kezelik.

Szinte mindenki produkálja a kiégés tüneteit

A WHO hivatalos definíciója szerint a kiégés egy olyan betegség, amelyet a nem megfelelően kezelt, krónikus munkahelyi stressz okoz. A burnout, vagyis a kiégési szindróma egy olyan speciális munkahelyi ártalom orvosi elnevezése, amely vezető tünete a fizikai-érzelmi-mentális kimerülés.

A válaszadók 78 százaléka hallott már a kiégésről, és 64 százaléka már tapasztalta is valamelyik tünetet magán. Aggodalomra ad okot az is, hogy a válaszadók 66 százaléka egyfolytában fáradtnak, 64 százaléka ingerlékenynek és 63 százaléka folyamatosan feszültnek érzi magát. A kitöltők több, mint fele számolt be alvászavarról, 46 százaléka pedig a munkához köthető szorongást is jól ismeri. Megdöbbentő adat, hogy mindössze 7 százalék állította azt, hogy egyik tünetet sem tapasztalta magán.

Okok és a munkáltatói felelősség

A válaszadók döntő többségének (79 százalék) megfordult már a fejében, hogy jelenlegi karrierjét feladja, hogy valami teljesen újba kezdjen. De vajon mi az oka ennek és a fent leírtaknak? A frusztráció fakadhat az elismerés hiányából is, ugyanis a válaszadók 44 százaléka úgy érzi, hogy egyáltalán nem vagy csak alig ismerik el felettesei a munkáját, 48 százaléka szerint van ugyan némi elismerés, lenne van hova fejlődni e téren, és mindössze 7 százaléka a megkérdezetteknek érzi úgy, hogy teljes mértékben megbecsülik.

Nem kérdés, hogy a kiégés megelőzésében a munkáltatónak kulcsszerepe van, ráadásul elemi érdeke is fűződik hozzá. A boldog és kiegyensúlyozott munkaerő hatékonyabban dolgozik. A boldogtalan és stresszes munkatársak ellenben előbb-utóbb elgondolkodnak a munkahelyváltás lehetőségéről.

Szerencsére a munkáltatók sokat tehetnek a dolgozói jólét, vagyis inkább jóllét érdekében; akár egy csapatépítő is csodákra képes. A megelőzés azonban befektetést igényel a munkáltató részéről, és itt nem csak az anyagiakra gondolunk. Stresszkezelő tréningekkel is segíthetik a dolgozókat, de a közösen eltöltött minőségi idő is kiemelten fontos.

