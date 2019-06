Zárolhatják bankszámláját, ha nem egyezteti adatait

Még ebben a hónapban lejár az a határidő, ameddig a bankoknak teljes körű átvilágítást kell végezniük mindazon ügyfeleikre, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést. Akik ezt nem tették meg, június 27-én azzal szembesülhetnek, hogy nem tudnak kivenni pénzt ATM-ből, egyszeri átutalást indítani vagy boltban bankkártyával fizetni – tájékoztatta a jegybank a hirado.hu-t.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Június 26-án éjfélkor lejár az a határidő, amelyet a jogszabály már 2017-ben előírt, és arról rendelkezett: a bankoknak teljes körű ügyfél-átvilágítást kell végezniük mindazoknál, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek szerződést – nyilatkozta a hirado.hu-nak Binder István, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője.

Mint mondta, a szó szoros értelmében nem beszélhetünk zárolásról, hiszen az állandó átutalási megbízásokat – azonosítás nélkül is – teljesítik a bankok. Ugyanakkor a jegybank mindenképpen azt ajánlja, hogy mindenki kérdezzen rá a saját pénzintézeténél: esetében ez megtörtént-e, vagy sem.

Ugyanis – fogalmazott Binder –, ha nem teljesítette az ügyfél a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt azonosítási kötelezettségét, akkor

június 27-én azzal szembesülhet, hogy nem tud kivenni pénzt ATM-ből, egyszeri átutalást indítani a netbankon keresztül, vagy boltban bankkártyával fizetni.

Sőt, ez a rendelkezés kiterjed a banki, takarékszövetkezeti, életbiztosítási vagy éppen az önkéntes nyugdíj-, egészség- vagy önsegélyező pénztárak tagjaira és a befektetési szolgáltatók ügyfeleire is – figyelmeztetett a szóvivő. Rámutatott, azonosítás nélkül kizárólag az állandó átutalások teljesülnek.

Ha valaki a fentiekkel szembesül, nem kell kétségbe esnie. Csak annyi a teendő, hogy bemegy a bankfiókjába, egyezteti az adatait, és ezután a korábbiaknak megfelelően működik minden tovább.

Jelenleg 10,6 millió darab bankszámla van Magyarországon, amelyből 9,6 millió lakossági, egymillió pedig vállalati bankszámla. Ez nem jelent ugyanakkor ennyi ügyfelet, hiszen van, akinek több bankkártyája is van. A szóvivő közölte:

jelenleg csak a bankszámlák kevesebb, mint ötven százalékánál történt meg az azonosítás.

A jogszabály nem rendelkezett arról, hogy egységesen kell az összes banknak erről külön tájékoztatni az ügyfeleiket, ezért a gyakorlat ebben eltérő. Van olyan pénzintézet, amely levelet, van olyan, amely sms-t küldött, vagy a havi bankszámlakivonaton értesítette erről az ügyfeleit. Jellemzően a bankok a tavalyi év óta erről a változásról kampányt indítottak.

A szóvivő elmondta, van lehetőség arra, hogy ezt az azonosítást e-mailben tegyék meg. Ám csak arról az e-mail-címről lehet elküldeni a kitöltött és a banki honlapokról letölthető nyomtatványt, illetve a személyes okmányok másolatát, amelyet a bankban az ügyfél regisztrált.

Postai azonosítás is lehetséges, de ezt nem minden bank fogadja el, jellemzően a nagybankok igen – tudatta Binder István. Vannak emellett már itthon olyan hitelintézetek is, amelyeknél – mobiltelefonunk, illetve kamerás és mikrofonos számítógépünk segítségével – élő videóbanki kapcsolat segítségével is gyorsan elvégezhető a teljes körű azonosítás. Ilyenkor is szükség van a megfelelő okmányok előkészítésére, arra, hogy a banki ügyintéző egyértelműen felismerjen minket a dokumentumokon. Megerősítésként gyakorta egy, a videókapcsolat ideje alatt kapott banki azonosítót is vissza kell igazolnunk a hitelintézet számára.

Az MNB egy rendelete emellett idén januártól lehetővé tette azt is, hogy

az azonosításhoz szükséges nyilatkozatainkat a bankkal való élő kapcsolat nélkül adhassuk meg, szintén elektronikus képi ügyfél-azonosítás révén.

Az azonosítás ez esetben úgy történik, hogy az ügyfél – a megfelelő banki tájékoztató útmutatásával – például mobiltelefonjával fényképet vagy rövid videófelvételt készít magáról, beszkenneli hiányzó dokumentumait és nyilatkozatát, s ezeket netbankja segítségével továbbítja hitelintézetének.

Kitöltendő emellett egy nyilatkozat arról is, hogy kiemelt közszereplőnek (vagy annak közeli hozzátartozójának, esetleg azzal közeli kapcsolatban álló személynek) minősülünk-e, vagy sem. Binder István úgy fogalmazott: ez az előírás Európa-szerte egységes, politikusok, diplomaták és állami vezetők tartoznak ebbe a körbe. Nekik többletkövetelményeknek kell megfelelniük.

A szóvivő kifejtette: sokan 2017 előtt már átestek hasonló átvilágításon, ennek ellenére érintettek, mivel több információ még hiányzik róluk. Két éve ugyanis – valamennyi ügyfél és az egész hazai pénzügyi rendszer biztonsága, az esetleges bűnözők kiszűrése érdekében – már arra is szükség van, hogy hitelintézetünk vagy egyéb kötelezett pénzügyi szolgáltatónk lemásolhassa lakcímünket és személyazonosságunkat igazoló okmányainkat, elkérhesse és ellenőrizhesse esetleg még hiányzó személyes adatainkat.

Nagy valószínűséggel nem kell újbóli azonosítás azoknak, akik az elmúlt két évben személyesen intézték pénzügyeiket bankfiókjukban vagy egyéb pénzügyi szolgáltatójuknál, hiszen ők már átestek az új törvény szerinti ügyfél-azonosításon.

A gazdasági társaságoknál a cég nevében rendelkezésre jogosultak, illetve képviselők személyi és lakcím okmányát kell lemásolni, be kell jelenteni a vállalkozás adószámát (ha nincs még meg a banknál). Valamint szükség van egy, a korábbiakhoz képest részletesebb adattartalmú tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésére is.