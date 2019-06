A kormány fejet hajt John Lukacs munkássága előtt

A magyar kormány fejet hajt John Lukacs történész, író munkássága előtt – mondta Gulyás Gergely a pennsylvaniai Phoenixville-ből, ahol részt vett a John Lukacs emlékére tartott gyászmisén.

John Lukacs a Sándor-palota erkélyén, 2013-ban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint ismeretes, John Lukacs Széchenyi-nagydíjas magyar származású amerikai történész, író egy hónappal ezelőtt, kilencvenöt éves korában halt meg.

Gulyás Gergely emlékeztetett: a kormány már korábban is kifejezte együttérzését a családdal. Úgy fogalmazott: John Lukacs „megszenvedte és megírta” a 20. századot. A második világháborúval kapcsolatban született könyvei, írásai, esszéi nélkül nehéz teljes képet kapni a világháború teljes történetéről – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a művei mindenkinek megismerhetővé teszik a 20. századot.

„Büszkék vagyunk arra, hogy mindvégig magyarként határozta meg magát az Egyesült Államokban is, ápolta a kapcsolatokat Magyarországgal, és mindig is figyelt arra, hogy az ország, amely 1989-90-ben visszaszerezte a szabadságot, hogyan jut előbbre azon az úton, amely a NATO- és az EU-csatlakozáson keresztül vezetett” – mondta a miniszter.

Gulyás Gergely egyesült államokbeli látogatásáról szólva közölte, találkozik kongresszusi képviselőkkel, civil szervezetek, think tankek (agytrösztök) és zsidó szervezetek vezetőivel, New Yorkban pedig állampolgársági eskütételen is részt vesz.

A magyar-amerikai kapcsolatokról szólva kifejtette: Magyarországnak az Egyesült Államok kiemelt fontosságú politikai, gazdasági és katonai szövetséges, ennek a szövetségnek az erejét bizonyította Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közelmúltbeli washingtoni találkozója. „Magyarországra megbízható szövetségesként és kiváló gazdasági lehetőségekkel rendelkező befektetési célpontként is tekintenek az amerikaiak” – mondta a miniszter.

Megjegyezte végül: az, hogy az Egyesült Államokban a demokraták és a republikánusok között zajló vitákba a demokraták időnként Magyarországot is belerángatják, csak a pártpolitikai csatározások része, a két ország közötti kapcsolatok erősek, a vezetők között pedig kifejezetten szívélyesek.