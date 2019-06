Kiemelten védi a fogyasztóvédelem a beteg vásárlók érdekeit

A termékbiztonság évek óta a fogyasztóvédelem egyik kiemelt területe. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) akkreditált laboratóriumai rendszeresen vizsgálják a kereskedelmi forgalomban elérhető árukínálatot.

A Fogyasztóvédelmi Hatóság – ha egy termék veszélyesnek bizonyul –nemcsak arról intézkedik, hogy lekerüljön az üzletek polcairól, hanem indokolt esetben a visszahívásra is kötelezi a forgalmazót, kereskedőt.



A hatóság 2018-ban 189 termék esetében járt el így. Az ITM honlapján található egy lista a veszélyes, letiltott termékekről, de pozitív listával is találkozhatunk, amely a vizsgált jogkövető vállalkozásokat sorolja fel.

A vevők manapság előrelátók

A fogyasztóvédelem kiemelten védi a fokozottan kiszolgáltatott vásárlói réteg érdekeit. A gyógyászati segédeszközöket igénybe vevők száma meghaladja évente az egymilliót. Ez körülbelül négymillió beváltott vényt jelent.

A vevők ma már tudatosak. Utánanéznek az interneten a problémájuknak és határozott az elképzelésük. Természetesen a boltokban is szakképzett kollégák kérdezik ki az előzményekről, a problémáról. A beteg indikációjának és egyedi anatómiai formájának megfelelően ajánlanak rögzítőket, így gyakran az eredeti elképzeléshez képest valami jobbat sikerül választani – mondta Görgényi Emília, a Thuasne Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A minőségi és szakszerű kiszolgálás is megilleti a betegeket

A Fogyasztóvédelem az egészségügyben című konferencián a szakértők

a fogyasztóvédelem kategóriájába sorolták a minőségi, szakértői kiszolgálást is,

amit a betegek a gyógyászati segédeszköz megvásárlásakor a boltokban kell, hogy megkapjanak. Amikor fogyasztóvédelemről beszélünk, akkor áttételesen a kiszolgálási díjról van szó – hangsúlyozta Margitai Barnabás, a Gyógyászati Segédeszközgyártók és Forgalmazók Szövetségének elnöke.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint mondta, látszik, mennyire fontos kérdés a fogyasztóvédelem, amiben a szövetség akkor tudna partnerként segíteni, ha megjelenne valamilyen méltányos kompenzáció a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó boltokban is.

Hiába a növekvő költségek, a beteg ellátása az első

A gyógyszertári szolgáltatási díjat hat éve vezették be. A gyógyszertárak szolgáltatási díjához hasonlóan Margitai a gyógyászati segédeszközökre is szolgáltatási díjat vezetne be. Elmondta: az eszközök előállítási költsége növekedett, a társadalombiztosítás ugyanakkor fix áron finanszírozza azokat. Ez az elmúlt időszakban a szolgáltatás és a kiszolgálás díjának eltűnését eredményezte, ami most hiányzik. Gyakorlatilag

a boltvezető lelkiismeretére van bízva, hogy ezt hogyan kompenzálja,

illetve hogyan szolgálja ki a betegeit. Hangsúlyozta: mindenki azt szeretné, ha a betegek minden információt megkapnának a vásárlás előtt.

A kormány tavaly novemberben jelentette be, hogy 37 milliárd forinttal emeli az Egészségügyi Alap kasszáját a gyógyítás minőségének és hatékonyságának növelése érdekében. Hat és fél milliárd forinttal emelkedett az összevont szakellátásra, több mint 23,5 milliárd forinttal a gyógyszertámogatásra, csaknem 6 milliárd forinttal egyéb gyógyászati segédeszköz jogcímre és mintegy 900 millió forinttal a kötszertámogatásra fordított összeg.

A címlapfotó illusztráció.