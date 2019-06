Kilencre emelkedett a dunai hajótragédia halálos áldozatainak száma

A rendőrség hétfő este a honlapján azt írta, hogy azonosították a Duna Bács-Kiskun megyei szakaszán, Hartánál megtalált férfiholttestet. A hajóbaleset halálos áldozatáról nem közölték, hogy magyar vagy dél-koreai-e. Az elsüllyedt hajó közeléből hétfő délután kiemelt holttest azonosítása még tart.

A Hableány turistahajó kiemelésének munkálatait segítő dél-koreai mentőcsapat egyik tagját készülnek kihúzni társai a vízből (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hétfőn délben kezdődtek az első érdemi merülések a Margit híd lábánál, és már meg is tudták érinteni a szerencsétlenül járt Hableányt. A búvárok szinte semmit sem látnak a kilencméteres mélységben, csak óvatosan tapogatóznak, de azt például így is meg tudták állapítani, hogy a hajó ablakai kitörtek. A hajótestbe meg sem próbálnak bejutni, ez ugyanis életveszélyes lenne – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy pontonhídról készültek a merülésre a búvárok hétfőn hajnalban. Órákon keresztül dolgoztak a terep kiépítésén, és azon is, hogy a szakemberek a legbiztonságosabban tudjanak lejutni a roncshoz.

Először két magyar búvár merült le

A Margit híd környékét több pontból is biztosították. A vízen a hatóság hajói és csónakjai figyelték a terepet, a levegőben továbbra is helikopter körözött, és a mentés idejére a hídon még a gyalogos forgalmat is lezárták.

Nem sokkal dél előtt először két magyar búvár merült le,

csütörtök óta először sikerült ez,

a korábbi kísérleteknél az erős sodrás miatt a biztosító létrát sem tudták elhagyni. Délután pedig már a koreai búvárok is lemerültek. Speciális eszközökkel, védőfelszerelésekkel felkészítve indultak le a folyó mélyére, az ő segítségükre is ez a merülő létra volt.

Az M1 Híradónak nyilatkozó búvárszakember azt mondta: bár már elérték a folyómeder alján fekvő hajótestet, a kiemelés innen még nagyon messze van.

Továbbra is nagy a sodrás sebessége

A Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója a kutatási körülmények ismertetésekkor azt mondta: a Duna vízállása még mindig magasabb, mint a baleset éjszakáján volt, emellett továbbra is nagy a sodrás sebessége, a víz hőmérséklete

12-15 fokos,

a látótávolság pedig nulla centiméter.

Hajdu János hangsúlyozta: az áramlás sebességének várható csökkenése miatt a búvárok már érdemi mozgásra is képesek lehetnek, emiatt a következő napokban továbbra is azon fognak dolgozni, hogy minél közelebb jussanak a roncshoz.

A mentésben a különböző hatóságok részéről már eddig is

több mint hatszázan vettek részt,

melléjük csatlakoztak a speciálisan képzett búvárok Dél-Koreából és az osztrák Cobra terrorellenes egység szakemberei is.

A GoogleEarth képéből és szonárfelvételből készített montázs a kivetítőn a Margit hídnál hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajóról a Terrorelhárítási Központ sajtótájékoztatóján (Fotó:

MTI/Szigetváry Zsolt)

A dél-koreai küldöttség vezetője köszönetet mondott a magyar hatóságoknak a mentés érdekében tett erőfeszítésekért. Hangsúlyozta: elfogadják a Terrorelhárítási Központ irányelvét, hogy a legfontosabb a merülő búvárok életének védelme.

A TEK főigazgatója azt is mondta: a hatóságok mellett a tudományos élet képviselői is segítenek abban, hogy kiemelhessék – méghozzá lehetőleg egyben – a Hableányt, de az életveszély miatt a búvároknak meg van tiltva, hogy bemenjenek a hajótestbe.

Egy speciális daru érkezik a mentéshez Komáromból

Norvég segítséggel sikerült sokkal részletesebb radarképet készíteni a roncsról, ez is segítheti a munkát. A hajót egy speciális daruval emelik majd ki a vízből, ez viszont

egyelőre Komáromnál állomásozik,

mert a magas vízszint miatt nem jut át a hidak alatt. Várhatóan szerdán indulhat el és csütörtökre érkezhet meg Budapestre – hangzott el az M1-en.

A különleges felvételek szonárral, vagyis víz alatti radarral készültek, ez az eszköz külföldről érkezett Magyarországra. A víz alatti képekből próbálják meghatározni a hajóroncs helyzetét a búvárok. Mivel a víz alatt továbbra is

nulla centiméter a látótávolság,

a búvárok csak ezekre a felvételekre és a tapintásukra tudnak hagyatkozni. Az M1 Híradónak nyilatkozó szakértő azt mondta: életveszélyes lenne bemenni a búvároknak a hajótestbe.

Megemlékezők a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A szakemberek a terep felmérése mellett azon dolgoznak, hogy a hajótestet egyben ki tudják emelni, ebben fog segíteni egy speciális úszódaru. A Clark Ádám úszódaru most még Komáromnál van, és azért nem indult el korábban, mert a magas vízállás miatt nem fér át az útjába eső hidak alatt.

A darut már elkezdték menetkész állapotba hozni, a nagyjából 50 méteres gém leengedése fél napot vesz igénybe, ezután már csak a vízszintre kell várni, hogy alkalmas legyen a biztonságos közlekedéshez. A darunak Komáromtól a Margit hídig hét híd alatt kell átmennie, amelyek közül a legalacsonyabb a komáromi vasúti híd – közölte az M1 tudósítója.

Az úszódarun kívül minden, a mentéshez szükség eszköz már a térségbe van rendelve – erről beszélt a TEK főigazgatója. Hajdu János hangsúlyozta: a Clark Ádám az egyetlen szerkezet, amelyik fel tudja emelni a mélyben fekvő, több mint ötven tonnás Hableányt.

Egy férfi holttestére bukkantak Harta térségében

Közben az áldozatok keresése is folyamatosan zajlik, hajókkal, helikopterekkel, járőrkocsikkal több mint 150 rendőr dolgozik a most még eltűntként kezelt utasok felkutatásán.

Az ORFK megerősítette, hogy Harta térségében egy férfi holttestére bukkantak.

A hétvégén több holttestet is kifogtak a Duna Ercsi alatti szakaszán – értesült korábban a Magyar Nemzet.

A rendőrség azt mondta, hogy az Ercsinél megtalált holttest valószínűleg

nem köthető a balesethez.

A másik holttest Hartánál, Bács-Kiskun megyében bukkant a felszínre. Aki megtalálta a holttestet, azt mondta, hogy egy 40-50 év körüli dél-koreai férfi lehet az áldozat. A rendőrség hétfő este a honlapján azt írta, hogy azonosították a Duna Bács-Kiskun megyei szakaszán, Hartánál megtalált férfiholttestet.

A szerdai szerencsétlenség után sorra mondták le a turisták a budapesti hajós utakat, annak ellenére, hogy korábban ezek a legkedveltebb programok közé tartoztak a külföldiek körében. Kanel Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének alelnöke az M1-nek azt nyilatkozta, hogy főleg a távol-keleti vendégeknél volt tapasztalható a visszaesés.