Origo: komoly veszteséggel zárt az RTL Klub

A Magyar RTL budatétényi székháza (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hatalmasat bukott az RTL Klub – írja az Origo. A lap cikke szerint a Magyar RTL komoly veszteséget produkált 2018-ban, 3,8 milliárd forintos mínuszban zárta a tavalyi évet. Pedig az M-RTL Zrt. egy évvel korábban még 1,2 milliárd forintos nyereséget ért el.

Az Origo szerint a tetemes mínusz hátterében több ok is állhat. Egyrészt tavaly több RTL-es műsor is megbukott, másrészt egy botrányos műsor és az utólag korrigált műsorrend miatt jelentős nézettségi veszteséget könyvelhetett el az RTL.

Az RTL Klub a veszteséget a költségek emelkedésével magyarázta. Mint írták: „a csökkenő reklámbevételek mellett emelkedett a vállalat működési költsége. Jelentősen megnőttek az igénybe vett szolgáltatások díjai: drágult a vásárolt tartalmak beszerzése, a versenyképesség megtartásának érdekében pedig növelni kellett a saját gyártású tartalmak mennyiségét, miközben emelkedtek azok előállítási költségei is.”