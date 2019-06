Elrendelték a szállodahajó kapitányának letartóztatását

Szombaton tartották a bírósági meghallgatását a szállodahajó kapitányának, aki tagadja, hogy ő okozta volna a szerdán elsüllyedt Hableány tragédiáját. Hiába a nemzetközi összefogás és a külföldről felajánlott segítség, a víz erős sodrása és a nulla látótávolság miatt egyelőre képtelenség lemerülni a hajóhoz. A balesetben eltűnt 19 koreai utast és a két fős magyar személyzetet továbbra is keresik a Duna főváros alatti szakaszán, eddig nem került elő újabb holttest – közölte az M1 Híradója.

Az áldozatok hozzátartózói és az emlékezők virágokkal, mécsesekkel a kezükben rótták le tiszteletüket az elhunytak emléke előtt a baleset helyszínén. Dél-Koreából még pénteken érkezett meg a delegáció mentőcsapatokkal és a balesetben elhunytak, eltűntek családtagjaival.

Közben a szakemberek folyamatosan keresik a módját annak, hogyan is közelíthetnék meg a Margit hídnál elsüllyedt hajót, amelyben a feltételezések szerint holttestek is lehetnek. A munkát a Terrorelhárítási Központ irányításával végzik. Pénteken a búvárok többször is tesztmerüléseket hajtottak végre.



Szinte nulla a látótávolság a vízben

A hajó roncsai több méter mélyen a Dunában vannak. A szakemberek most próbálják körülhatárolni a területet. Már szonárt, vagyis víz alatti radart is bevetettek, hogy pontosabban meghatározzák a hajóroncs helyzetét. A szakemberek dolgát az is nehezíti, hogy a vízben szinte nulla a látótávolság, és a Duna erős sodrása sem segíti a munkálatokat.

Elrendelték a hajóskapitány letartóztatását

Csütörtökön őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát, aki tagadja, hogy ő okozta volna a tragédiát. A 64 éves ukrán férfi 44 éve hajóvezető. Ügyvédje szerint senki más nem rendelkezik annyi tapasztalattal a dunai hajózásban, mint ő.

A férfi azt állítja, hogy észlelte a balesetet, és rádión azonnal jelezte. A rendőrség adatai szerint azonban az első segélyhívás csak 10 perccel a tragédia után futott be a hatóságokhoz.

A Fővárosi Törvényszék egy hónapra elrendelte a meggyanúsított hajóskapitány letartóztatását – tájékoztatott szombaton a Fővárosi Főügyészség. A bíróság megállapította azt is, hogy a gyanúsított – a végzés véglegessé válását követően – 15 millió forint óvadék letétele esetén Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerülhet, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. A tárgyalás több órán át tartott.

Információk szerint a 24.hu portálnak nyilatkozott az a személy, aki először tárcsázta a segélyhívót. A betelefonáló a tragédia bekövetkeztekor egy közeli hajón utazott, és arra lett figyelmes, hogy a Dunán hajóroncsok úsznak, így azonnal értesítette az illetékeseket.

21 embert még keresnek

A dél-koreai turisták idegenvezetőikkel együtt szerda este városnézésen vettek részt a Dunán. A Hableány nevű hajón 35 ember utazott, 33 turista és a 2 fős magyar legénység. A baleset után hét embert sikerült kimenekíteni, hét másik ember életét viszont már nem tudták megmenteni. 21 embert, köztük a magyar legénységet továbbra is keresnek.

Az előrejelzések szerint a Duna szombat délután tetőzik a fővárosban, utána egy gyors apadásra számítanak, így talán a szakembereknek is könnyebb lesz a dolga a következő napokban.

