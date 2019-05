Tarlós István ÁSZ-vizsgálatot javasol Zuglóban

Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki (ÁSZ) vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi helyzetét.

Tarlós István az M1 pénteki műsorában elmondta, a leghelyesebb az lenne, ha az ÁSZ lefolytatna egy vizsgálatot a Karácsony Gergely – a baloldali pártok főpolgármester-jelöltje – vezette kerületben, mert „a tények és az onnan érkező iratok ellentmondanak a polgármester kommunikációjának”.

A főpolgármester azzal kapcsolatban, hogy Zuglóban csütörtökön elfogadták a zárszámadást, de sajtóinformációk szerint komoly pénzügyi problémák merültek fel a kerületben, arról beszélt: a Pestisrácok.hu írt arról, hogy egy vagy több beszállító adósságrendezési eljárást kezdeményezett Zugló ellen a bíróságon.

Ha ez valóban így van, akkor ez egy súlyos dolog, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az önkormányzat fizetésképtelenségének a megállapítását kezdeményezték – mondta Tarlós István, aki több, mint gyanúsnak nevezte, hogy harmadik hete nem kapják meg a kerületi képviselők Zugló legfontosabb pénzügyi mutatóit.

A polgármesteri nyilatkozatok egy „riadt tekintetű kétségbeesett embernek a Münchhausen-szerű túlzásainak tűnnek” – fogalmazott a főpolgármester kijelentve: a leghelyesebb az lenne, hogyha az ÁSZ kivizsgálná ezt a dolgot, mert „itt egy teljesen zavarodott halandzsázás megy”. Ugyanaz folyik mint a zuglói parkolási ügyekben, de súlyosabb kérdésben – jegyezte meg Tarlós István.



Szólt arról is, csütörtökön derült ki, hogy a törvényességi vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal Zuglóban.

A fővárosi patkányhelyzetről szólva Tarlós István közölte: a hatóság által javasolt intenzív többletirtás megkezdődött, és a kormányhivatal nyilatkozott arról, hogy szó nincs egészségügyi vészhelyzetről.

Kitért arra is, hogy a Bábolna Bio több évtizedes munkája után egy másik céget bíztak meg a fővárosi patkányirtással, és erről nem a Fővárosi Közgyűlés, hanem egy bizottság döntött. A testület tagjaként Karácsony Gergely a Bábolna Bio ellen, a feladatot jelenleg ellátó cég mellett szavazott a kiválasztásnál.

Tarlós István szerint Karácsony Gergely részéről „gyáva és hamis védekezés”, hogy nem volt megfelelő információja a döntésnél, mert Trippon Norbert (MSZP) a közbeszerzési bizottság elnöke nem szavazta meg a feladatot korábban ellátó Bábolna Bio lecserélését.

„A zuglói polgármester most megint valaminek az élére áll, aminek ő részese volt, de riadtan igyekszik másokra mutogatni” – fogalmazott.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai fontosabb döntéseit ismertetve elmondta: több fejlesztésről is döntött a testület, amely elfogadta a 2030-ig szóló fővárosi közlekedésfejlesztési stratégiát, a Budapesti mobilitási tervet is, ami a Balázs Mór terv módosított változata. Döntöttek a XIII. kerületi Béke téri főgyűjtőcsatorna-rendszer kialakításáról, valamint határoztak arról, hogy 23 milliárd forintból felújítják a Lánchidat és környékét, A közgyűlés határozott Római-parti rekreációs területek fejlesztéséről, a margitszigeti volt Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezéséről, valamint arról, hogy több mint négymilliárdból 2021-re megújul a Blaha Lujza tér. A testület a szerdai ülésén elfogadta az új szmogriadó-tervet is, amellyel tovább korlátozzák a szmogriadó idején használható gépjárművek körét.

Tarlós István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! arra reagálva, hogy Karácsony Gergely szerint a zuglói önkormányzat háromszor jobban áll mint a fővárosi, azt mondta: „ez egy olyan gyerekes és buta válasz”, amelyet nem kíván minősíteni.

Több mint gyanús az az állapot, ami Zuglóban van – jelentette ki.