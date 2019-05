A külképviseleteken 86,5 százalékos volt a részvétel az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán – derül ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztatásából.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország 132 külképviseletén (nagykövetségén és konzulátusán) szavazhattak. Összesen 20 291-en vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közülük 17 551-en le is adták szavazatukat, vagyis 86,5 százalékos volt a részvétel a külképviseleteken. A választópolgárok 17 485 érvényes szavazatot adtak le.

A legtöbb választópolgár Londonban szerepelt a névjegyzékben, 1726, közülük 1372-en el is mentek szavazni, vagyis a londoni részvétel 79,49 százalékos volt. Szintén nagyon sok választópolgár jelentkezett Brüsszelbe (1242), közülük 1153 szavazott is (92,83 százalék). Münchenben 1206, a névjegyzékben szereplő választópolgárból 1032 szavazott (85,57 százalék), Berlinben pedig 92,38 százalékos volt a részvétel, mert a 997 választóból 921 meg is jelent, hogy voksoljon.

Rádi Péter, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák és az urnazáró címkék sértetlenségét vizsgálja a Nemzeti Választási Bizottság nyilvános ülésén 2019. május 29-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Huszonhat olyan külképviselet volt, ahol a névjegyzékbe vett valamennyi választópolgár elment szavazni: Accra (11 voksoló), Addisz-Abeba (7), Algír (10), Amman (11), Baku (51), Bejrút (16), Bogota (13), Canberra (15), Chisinau (17), Csungking (8), Hanoi (21), Havanna (6), Jekatyerinburg (12), Kairó (21), Kazany (11), Kampala (4), Kijev (37), Luanda (5), Maszkat (20), Montevideo (6), Nur-Szultan (17), Phnom Penh (3), Rabat (23), Rijád (7), Santiago de Chile (10), Ulánbátor (8).

Nyolcvan százalék alatti volt a részvétel New Yorkban (382 szavazóból 302 voksolt, 79,06 százalék), Miamiban (50 szavazóból 39 voksolt, 78 százalék), Abu Dhabiban (53 szavazóból 41 voksolt, 77,36 százalék), Torontóban (166 szavazóból 128 voksolt, 77,11 százalék), Erbilben (26 szavazóból 20 voksolt, 76,92 százalék), Buenos Airesben (21 szavazóból 16 voksolt, 76,19 százalék), Vancouverben (39 szavazóból 28 voksolt, 71,79 százalék), Wellingtonban (24 szavazóból 17 voksolt, 70,83 százalék) és Panamavárosban (10 szavazóból 7 voksolt, 70 százalék).

Hetven százalék alatti volt a részvétel – és ezzel a külképviseleti részvétel legalacsonyabbja – Tokióban (148 szavazóból 100 voksolt, 67,57 százalék), Chicagóban (39 szavazóból 19 voksolt, 67,24 százalék), Los Angelesben (59 szavazóból 32 voksolt, 64,84 százalék), Quitóban (9 szavazóból 6 voksolt, 66,67 százalék) és Limában (17 szavazóból 10 voksolt, 58,82 százalék).

A külképviseleti szavazatokat Budapestre szállították, ahol azokat a Nemzeti Választási Iroda bontotta fel és számlálta meg.

Az érvényes szavazatokból a legtöbbet, 7 222-t (41,3 százalék) a Fidesz-KDNP kapta, a Momentum 5 078 voksot kapott (29,04 százalék), a Demokratikus Koalíció 1 678-at (9,6 százalék), az MSZP-Párbeszéd 1 113-at (6,37 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 913-at (5,22 százalék), az LMP 700-at (4,0 százalék), a Jobbik 400-at (2,29 százalék), a Mi Hazánk Mozgalom 362-t (2,07 százalék), a Magyar Munkáspárt 19-et (0,11 százalék).