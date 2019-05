BrainBar fesztivál: Az emberiség legfontosabb kérdései a terítéken

A nemi szerepek átalakulásáról és a politikai korrektségről is tanácskoznak Budapesten a BrainBar nevű fesztivál résztvevői. Idén Jordan Peterson konzervatív gondolkodó is szerepelt a felszólalók között – közölte az M1 Híradója.

A 2015-ben alapított BrainBar fesztiválra évről évre olyan előadókat hívnak meg a szervezők, akik az emberiség jövőjét formáló legfontosabb kérdéseket képesek új megvilágításba helyezni.

Általában támadás éri azokat, akik nem politikailag korrektek – így kezdte budapesti előadását Jordan B. Peterson kanadai politológus, pszichológus. A professzor a BrainBar fesztivál színpadán az önérvényesítés és az igazság kimondásának erejéről tartott szenvedélyes előadást.

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta előadása előtt a keresztény-konzervatív gondolkodót. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke úgy tájékoztatta az MTI-t, hogy az illegális migrációt mindketten szükségtelennek és veszélyesnek nevezték, csakúgy, mint a politikai korrektséget, amely ellehetetleníti az értelmes vitákat a közéletben.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár arról beszélt a fesztiválon: a kormány célja segíteni a nőket és a férfiakat is, hogy egy értékes karrier mellett boldog családi életet is éljenek. Mint mondta, nem az az érdekünk hogy a férfiak és nők versengjenek egymással, hogy a férfiak és nők között konfliktus legyen, hanem az, hogy együttműködjenek egymással. Erről szól a családi élet, erről szól a gyereknevelés, de erről szól akár a munkaerőpiac is.

Az idén két napos program a diákok és a tanárok számára is ingyenes.