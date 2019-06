Második alkalommal rendezik meg a történelmi magyar családok emléknapját

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány idén már második alkalommal rendezi meg a történelmi magyar családok emléknapját június elsején, a Nemzeti Múzeumban délelőtt 10 órakor – hangzott el hétfőn a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Széchenyi Tímea a műsorban elmondta, hogy már izgatottan várja a napot, és abban reménykedik, hogy még többen tudnak eljönni az eseményre, mint tavaly, amikor az első emléknapot szervezték.

Gudenus János történetíró, a Széchenyi család barátja, aki az esemény fővédnöke, már felvette a kapcsolatot körülbelül 100 családdal.

Az emléknap lényege, hogy hatására

a családokban oldódjanak azok a lelki nyomások és sértettségek, melyek a felmenőkkel történt események miatt alakultak ki, és amelyeket a családok még mindig magukban hordoznak.

Széchenyi Tímea azt reméli, a találkozó után mindenki a saját családja iránt érzett büszkeséggel hagyja el a helyszínt, és néhány év múlva mindenki örömmel gondol majd vissza a családok közötti beszélgetésekre, melyek gyermekeikről, egymásról és jövőbeli feladataikról fognak szólni.

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Alapítvány elnöke a Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából indult programsorozatról tartott sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Múzeumban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Széchenyi családnak már régóta fontos a társadalmi szerep- és felelősségvállalás, melyet pályázatokon, támogatási rendszereken, táborokon és akciókon keresztül valósítanak meg. Az emléknap szervezésének egyik célja, hogy más történelmi családokat is bevonjanak ebbe.

Széchenyi Tímea azt is elmondta, hogy családja szeretné elindítani a „Stadium” szervezetet a jövőben, amelynek egyik részét a történelmi családok feladatai képezik:

a közösségépítés és azoknak a területeknek a meghatározása, hogy hol tudnak ezen családok együtt dolgozni.

A fiatalok megszólítása rendkívül fontos, mert az idősebb és a fiatalabb generáció közötti kommunikáció elakadt. Ennek érdekében idén létrehozták a Stadium-díjat, amely a Kárpát-medence minden fiatalját valamilyen formában érinti. Arra kérték őket, hogy a tudomány, a művészet és a közélet területén emeljenek ki egy-egy embert, akinek szívesen odaadnák a díjat.

A történelmi családok egy időben építkeztek Magyarországon, ám aztán mindent elvettek tőlük és nem maradt semmijük, de ennek ellenére sem vesztették el hitüket. Az összefogással most ezt a hitet akarják erősíteni a Széchenyi család tagjai és felhívni a figyelmet a közös építkezésekre – folytatta Széchenyi Tímea.

Ha valamilyen úton-módon a kastélyokat visszakapnák, a családok tudnának ott közös programokat szervezni, de nem feltétlen szükséges az „építkezéshez” a financiális háttér. Például a Széchenyi Szabad Akadémia létrehozásához csak szorgalomra, beszélgetésekre és a múltra való visszatekintésre volt szükség, ami egy példa, egy minta lehet más családoknak, hogy hasonló közösségeket építsenek, melyek egyszer majd összeérnek.

A társadalom részéről is egyre nagyobb a fogadókészség a Gróf Széchenyi Család Alapítvány iránt, ezért az egyre több helyen megjelenik: például az Óbudai Egyetemen van a Széchenyi Szabad Akadémia, de az alapítvány a Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásáron is részt vett, ahol egy kampányt indított Bán Teodóra segítségével, hogy az Óbudai Kórház számára gyűjtsön – fejezte be Széchenyi Tímea.