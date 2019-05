Alig lehet ingatlant vásárolni Budapesten húszmillió forint alatt

2015-ben még a tízmillió forintnál olcsóbb ingatlanokat is vizsgálhattuk, ma már ez nevetségesnek számít. Duplájáért, húszmillió forintért is vadászni kell a lakásokat Budapesten, és ha szerencsénk van, sürgős eladások miatt juthatunk hozzá apró, rossz állapotú garzonokhoz, szuterén lakásokhoz vagy házrészekhez – derül ki a Balla Ingatlan sajtóközleményéből.

2015-ben ugyan már beindult az áremelkedési hullám a budapesti ingatlanpiacon, és a panellakások nagy része kicsúszott a tízmillió forint alatti sávból, azért a külső és belső kerületekben is még meg lehetett csípni egy-egy 30-35 négyzetméteres, egy-másfél szobás garzonlakást ezért az árért.

Ezzel szemben, 2019 közepén kifejezetten szerény kínálatból válogathatunk az előbbi ár duplájáért, azaz húszmillió forintért is. Pedig nem a hirdetési, hanem a valós eladási árakat vizsgáljuk.

Olyannyira szűkös ez a kínálat azok számára, akik 20 millió forinttal szeretnének belépni a budapesti ingatlanpiacra, hogy gyakorlatilag csak elvétve, egy-egy ingatlant találnak ezen ár alatt. És ez a szűkös kínálat egyben azt is jelzi, hogy ezen ingatlanok adottságai messze állnak még az átlagostól is.

Hart Erzsébet, a Balla Ingatlan VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint „a két kerületben csak olyan egészen apró garzonok jelennek meg a piacon most húszmillió forint alatti áron, melyek nem túl jó utcában találhatók, illetve valamilyen komoly hiányosságuk van. Ilyen lehet például az, hogy a lakásban nem található vécé, így ki kell járni a folyosó végén található illemhelyre. Ami, lássuk be azért manapság már kevesek számára elfogadható.”

Mint mondta, olyan lakások ezek, melyeknél már a hirdetés fotói elveszik az érdeklődők kedvét. Emiatt tipikusan régóta vannak a piacon, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy tulajdonosaik nyitottak lennének az árcsökkentésre, sőt, ha akad egy-egy érdeklődő, már emelnek is az áron.

A közelmúltban egyébként adtak el a IX. kerületi József Attila lakótelepen is 26 négyzetméteres garzonlakást 18,6 millióért, de a tipikus garzon-árak már 20 millió forint felett járnak, így ez inkább kivételnek tekinthető. Az említett ár is csak azért volt elérhető a vevő számára, mert tulajdonosa kinézte már magának a következő, nagyobb lakását ugyanitt, így sürgős volt az értékesítés.

A XIII. kerületben sem jellemzőek a 20 millió forint alatt árak, sőt szinte egyáltalán nem lehet ennyiért ingatlanhoz jutni. Egy-egy szuterén lakás, erősen felújítandó minigarzon kerülhet csak eladásra ilyen áron. „A kerületben jellemzően már a 25 millió forint is kevés ahhoz, hogy belépjünk az ingatlanpiacra” – hívta fel a figyelmet Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi szakmai vezetője.

Kicsit északabbra tekintve, a IV., XV. kerületekben , akkor is a 20 millió forintos összeg „az a szint, ami alatt csak nagy szerencsével lehet elfogadható ingatlanhoz jutni” – fogalmazott Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi szakmai vezetője.

„Ha a főváros déli részén nézünk körül, akkor is hasonló helyzettel találkozunk: nem nagyon jellemző, hogy 20 millió alatt legyen bármi is” – szögezte le Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Húszmillió forint alatt tehát ebben a dél-pesti kerületben is legfeljebb csak az osztatlan közös tulajdonban lévő, többlakásos, közös udvaros házrészhez lehet a kerületben hozzájutni. Ugyanúgy, ahogy a XIX., XX. és XXIII. kerületekben is.

Az itt található Balla Ingatlaniroda szakmai vezetője, Petőné Lendvai Zsuzsanna elmondta, hogy „házrészből akad néhány a kínálatban 20 millió alatt: Soroksáron 12,5 millió forintért kínálnak egy felújítandó 32 négyzetméteres, egyszobás garzont, mely egy 9 lakásos épületben található. Ha viszont felújított, akkor már elkérnek érte akár 19,5 millió forintot is. Panelre viszont ezekben a kerületekben sem számíthatunk 20 millió forint alatt.”

Budán már az agglomerációban is rendkívül szűkös kínálattal találkozunk. Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője szerint „az elmúlt hónapokban nem sok olyan ingatlant értékesítettek, mely húszmillió forintnál olcsóbb lett volna. Ezek is jellemzően telkek voltak. Ha valamilyen épület áll is rajtuk, az legfeljebb pince, présház vagy nyaraló.”

„És ezek sem Érden belül találhatók, hanem inkább annak kieső részein, illetve a környező településeken, mint például Tárnok. Ráadásul sok esetben a közmű bevezetések vagy azok egy része is hiányzik ezeknél az ingatlanoknál. Az áruk persze ennek megfelelően alakul: 5-10 millió forint környékén.

Erős kompromisszummal egy részük akár tartósan is lakható vagy lakhatóvá tehető, ha valaki nagyon kevés pénzből próbálja megoldani a lakhatását. Más megoldás nincs, hiszen ma már a panelek ára 20 millió felett jár Érden” – tette hozzá Hártó Regina.