A szmogrendelet szigorításáról döntött a Fővárosi Közgyűlés

Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművek forgalmát is korlátozzák majd szmogriadó esetén Budapesten – döntött a szmogrendelet módosításával egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A képviselők továbbá döntöttek arról, hogy a főváros megveszi a Rác fürdőt, 2021 végére megújulhat a Blaha Lujza tér és Szent István szobrot kap a róla elnevezett XIII. kerületi park.

A változtatást egyhangúlag támogatták a képviselők. A döntés értelmében az eddigieken túl a 12-es, 13-as és 14-es környezetvédelmi osztályú – együttesen Euro 5-ös dízelüzemű – gépjárműveket is korlátozás alá vonják magas légszennyezettség idején. A módosított rendelet október elsejével lépne hatályba.

A döntés értelmében az eddigieken túl a 12-es, 13-as és 14-es környezetvédelmi osztályú – együttesen Euro 5-ös dízelüzemű – gépjárműveket is korlátozás alá vonják magas légszennyezettség idején.

A budapesti szmoghelyzet riasztási fokozata során a forgalomkorlátozás nem érinti az 5-ös környezetvédelmi osztályú (vegyes hibrid, csak gázüzemű, csak elektromos meghajtású) gépjárműveket, a 6-os (Euro 3 benzines), a 9-es (Euro 4 benzines), a 14-es benzines (Euro 5 benzines), valamint a 15-ös és 16-os osztályú járműveket, amelyek Euro 6-osok üzemanyagtól függetlenül.

Az Országos Taxis Szövetség javaslatát befogadva a budapesti droszthasználati engedéllyel rendelkező személytaxi szolgáltatást végző gépjárművek is, mint a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végző gépjárművek, bekerültek a – szmogriadó riasztás fokozatában előírt forgalomkorlátozó intézkedések funkcionális – kivételi körébe.

A módosított rendelet október elsejével lép hatályba.

A korlátozás eredményeképp a 2018-as adatok alapján a Budapesten és 74 agglomerációs településen üzemben tartott gépjárművek 52 százaléka kerülne korlátozás alá és a javasolt korlátozás a dízelüzemű gépjárművek szennyezőbb 88 százalékát érintené, ami az összes állományhoz képest 35 százalékot jelent.

A Fővárosi Közgyűlés 2017-ben arról döntött, hogy 2018. október 1-je után a fővárosi riasztási fokozat elrendelése esetén korlátozzák a 7-es és a 8-as környezetvédelmi osztályú – Euro 3-as dízelüzemű – gépjárművek forgalmát is. Továbbá az akkori határozatban rendelkeztek arról is, hogy a korlátozás 2019. október elsejével riasztási fokozat elrendelése esetén a 10-es és a 11-es környezetvédelmi osztályú – Euro 4-es dízelüzemű – gépjárművekre is vonatkozik.

Megveszi a főváros a Rác fürdőt

A képviselők döntöttek arról is, hogy 7,5 milliárd forintot biztosítanak arra, hogy a fővárosi önkormányzat megszerezze a Rác fürdő és a hotel épületének tulajdonjogát a felszámolási eljárás során. A Fővárosi Közgyűlés arra utasítja a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy a fürdő és a hotel felszámoló általi értékesítése során mindkét felépítmény, azaz a teljes ingatlanegyüttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7 milliárd 401 millió 409 ezer forint összeghatárig ajánlatot tegyen. Ezért a fővárosi önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő kft. részére 7,5 milliárd forint összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtanak.

2021 végére újulhat meg a Blaha Lujza tér

A tervek szerint 2021 végére újulhat meg a Blaha Lujza tér 4,1 milliárd forintos fővárosi és kormányzati forrásból, a rekonstrukció során felújítják az aluljárót is. A kivitelezés várhatóan ősszel kezdődik meg. A megvalósítási tervet a képviselők egyhangúlag támogatták.

A Blaha Lujza tér rekonstrukciójával egyidejűleg felújítják az ottani aluljárót és új BKK-ügyfélcentrumot is létesítenek. Az aluljáró födémszigetelésére 211 millió forintos, az új ügyfélcentrum létesítésére 72 millió forintos többletforrást biztosítottak. Az aluljáró felújításának tervezése és kivitelezése több mint egymilliárd forintba kerül.

Parkosítják a volt teniszközpontot a Margitszigeten

A Római-part rekreációs területeinek fejlesztéséről, valamint a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezéséről is döntés született.

A római-part fejlesztése során “minőségjavító” intézkedéseken belül játszótereket újítanak majd fel, illetve alakítanak ki, kerékpáros pihenők és pihenőparkok létesülnek, valamint ülőbútorok helyeznek el. Továbbá fafelméréseket követően, valamint a fenntartási koncepcióterv elkészítése után elvégzik majd a szükséges faápolási munkákat.

Az elfogadott előterjesztés szerint a fejlesztést 2020. május 31-ig tervezik megvalósítani 447 millió forintból.

A képviselők döntöttek arról is, hogy a margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont elhagyatott területet parkosítják. A tereprendezés keretében megvalósul a talajréteg cseréje a felszínt borító salakos talaj és az építési törmelék eltávolítása után.A projekt magában foglalja a tereprendezést és burkolatépítést, a megnövekedett zöldfelületen gyepfelület, cserje és évelőfelület létesítését, valamint parkfák telepítését.

A fejlesztés eredményeként a Margitszigeten zöldfelületben gazdag rekreációs célú pihenőpark létesül. A fejlesztéssel érintett terület mintegy 13 ezer négyzetméter. A 2020. május 31-ig befejezendő környezetrendezésre 300 millió forintot biztosítottak.

Szent István szobrot kap a róla elnevezett XIII. kerületi park

Várhatóan november végén állítják fel Szent István tér déli részén Harmath István szobrászművész Szent Istvánt ábrázoló szobrát.

A szobor frontális beállítású, a figura mozdulatai és az ábrázolt szimbólumok jelentőségteljesek: “a szobor mozgása, az ég fele mutató jobb kéz, illetve baljában az országalma, mind az államalapítóra utalnak”. A fejet egyszerűsített korona díszíti – írták.

Elfogadták a Budapesti Mobilitási Tervet



Huszonegy igennel és egy tartózkodás mellett elfogadtákt a 2030-ig szóló fővárosi közlekedésfejlesztési stratégiát, a Budapesti Mobilitási Tervet (BMT). A tervdokumentációt március 21-én a Fővárosi Fejlesztések Tanácsa és ezen keresztül a kormányzati szervezetek, a Miniszterelnökség is megvitatta.

A tervezési folyamat része a BMT és a hozzá tartozó stratégiai környezeti vizsgálat széleskörű társadalmi egyeztetése is, amelyen április 11. és május 11. között zajlott.

Idén is lesz autómentes nap Budapesten

Budapest idén is csatlakozik az Európai mobilitás hét című programhoz, amelynek keretében szeptember 22-én tarthatják majd meg az autómentes napot – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg. A kampány célja, hogy bátorítsa a tagállamok helyi hatóságait arra, hogy bevezessenek és népszerűsítsenek fenntartható közlekedési intézkedéseket, és felhívják a lakosság figyelmét a közlekedési alternatívákra.

Drogprevenciós keretről döntöttek

A képviselők a testület szerdai ülésén 21 igennel, 1 nem szavazat ellenében támogatták a húszmillió forintos drogprevenciós keret létrehozását, amelyből civil szervezetek igényelhetnek támogatás, előadások szervezésére, információs anyagok készítésére, táborok szervezésére, közösségi médiafelületek használatára.

Az elfogadott javaslat szerint a támogatási kérelmek formai és tartalmi értékelését a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum végzi, az előterjesztett javaslatokról szóló döntést a főpolgármester hozza meg.

A Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke a főpolgármester, társelnöke Budapest rendőrfőkapitánya. A testület működési rendjét, főbb feladatait és az állandó tagokat a közgyűlés március végi ülésén fogadta el.

Tovább erősíti kapcsolatait Budapest és Szentpétervár

Tovább erősíti kapcsolatait Budapest és Szentpétervár, ennek érdekében egyetértési megállapodást köt a Fővárosi Közgyűlés és az orosz kikötőváros törvényhozó testülete.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a képviselők egyhangúlag hagyták jóvá a megállapodást. A felek a költségvetési folyamatok és adópolitika, szociális ellátás, városgazdálkodás, sport és turizmus, kultúra és ifjúságpolitika, környezetvédelem, valamint modern technológiák területén számolnak elsősorban együttműködési lehetőséggel.

Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és a kazah főváros

A plénum 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett hagyta jóvá a megállapodást, amelyet majd Nurszultanban írhatnak alá. A két főváros együttműködését egy 2002. június 9-én aláírt megállapodás jelöli ki.

Az együttműködés megújításáról 2018 végén született döntés, a kazah főváros első emberének budapesti látogatásán. A kapcsolatok fejlesztését segítette a közvetlen légi járat nyitása Budapest és Asztana között 2017 júniusától.