Rabul ejtették a Gyimesek a belga világjárót

Székelyföld vadregényes tájai, a hegyvonulatokkal körülölet vagy épp völgymedencékben meghúzódó falvak és városok látványa rendszerint elvarázsolja a messziről jött embereket. Aki egyszer is járt ezen a vidéken, könnyen örökre emlékezetébe vési a friss levegő illatát, a borvízforrások, és a csörgedező patakok hangját.

A természet szépsége, az itt élők temperamentuma, no meg egy csikszentmiklósi lány ejtette rabul a Belgiumból érkezett Jonas Mertenst is. A fiatalok pár évvel ezelőtt egy svájci cserediákprogram keretében ismerkedtek meg, a barátságból házasság lett. Évekig éltek külföldön, a hajómérnökként dolgozó Jonast egzotikusabbnál egzotikusabb helyekre szólította a munkája.

Születendő gyermekük hozta meg bennünk a döntést, hogy ide, a Gyimesekbe költözzenek.

„Amikor megszületett a kislányunk, akkor gondoltuk, elég ez a külföldi munka nagyvárosba, sokat repülni ilyen-olyan dolog. Akkor valami érdekes hely kell, egy egészségesebb hely kell” – mondta az Ugrapatakon gazdálkodó Mertens.

Kezdetben nagyon nehezen talált munkát, hisz hajómérnökökre aligha van szükség ezen a vidéken. De a fiatalember hamar feltalálta magát. Feleségével úgy döntöttek, hogy szánentáli kecskéket vásárolnak és farmot létesítenek.

A Gyimesfelsőlokhoz közeli Ugrapataka-völgyében létesített farmon hagyományos francia pásztorsajtok, friss kecskesajtok, ricották és különböző érlelésű vagy penészes sajtok sorakoznak. Gyakran a szomszédok kívánságát is figyelembe veszi.



„Az asztalos, akitől kértem több lapítót, kérdeztem mit fizetek? Mondta nem kell fizetni, csinálj nekem egy köménymagos sajtot. Hát így, csináltam egy köménymagos sajtot” – ecsetelte.

A belga fiatalember a Gyimesekben eltöltött évei alatt tanult meg magyarul, és nagyon tetszik neki az itt élők mentalitása.

„Itt Gyimesbe még van sok kedves szomszéd, és mindenki segít a másiknak, belépsz a másikhoz, iszunk egy pohár, beszélünk egy kicsit, és ez ami nagyon tetszik itt – emelte ki.

Jonas kecskefarmja egyre népszerűbb, gyakran érkeznek hozzá látogatók a világ számos pontjáról.

Hazajöttünk Erdélybe a szüleimhez húsvétra, és a kecskeméti farmos ismerősünkön keresztül ismertük meg a Jonast, és akkor így gondoltuk, hogy ma meglátogatjuk őt – nyilatkozta a Virginia állambeli Winchesterből Erdélybe látogató Howes Marta a Kárpát Expressznek.

Az utolsó pár évbe a gyerekeim csak nyers kecsketejet isznak ott Amerikába és akkor ez nagyon motivált, hogy akkor jöjjünk, keressük meg a Jonast – mondta.

A gyimesi-belga fiatalember szívesen fogad vendégeket, ezért a patakok országának is nevezett völgyben vendégházat nyitott. Nem titkolt célja, hogy szeretné fellendíteni a külföldön már rendkívül népszerű ökoturizmust. Jonas úgy tapasztalja, hogy itt a Gyimesekben is, az az egyik legnagyobb probléma, hogy sokan külföldön keresik a boldogulást.

„Nem kell egy nagy indusztriális farm, vagy nem kell egy nagy cég, hogy rendesen élj. Ez a tradicionális gazdálkodni, de ebből egy jó tervet csinálni mint kecskék, utána sajt, utána jó érlelt sajt és ebből ezt direkt eladod az embereknek, akkor ebből meg tudsz élni”– mondta.

A belga fiatalember a biogazdálkodásban lát nagy lehetőségeket, a későbbiekben tangazdaságot is szeretne működtetni és még több turistát ide csalogatni. Mindeközben Jonas Mertens óhatatlanul is jó példát mutat a helyieknek: Itt, a Gyimesekben is lehet boldogulni.