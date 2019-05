Maradnak a záporok, zivatarok

Szerdán nyugaton eső, zápor, a keleti vidékeken pedig a záporok mellett szórványosan alakulnak ki zivatarok, amelyek közt heves zivatar is lehet. Egy hullámzó frontálzóna hidegfronti szakasza éri el térségünket

Szerda éjjel nyugaton nem, másutt valamelyest csökken a felhőzet. Alapvetően már kevesebb helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szél mérséklődik, a Dunántúlon és a középső országrészben északira fordul. Ekkor a Kisalföldön, Sopron térségében lehetnek élénk, néhol erős széllökések is. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: OMSZ)

Szerdán napközben a Dunántúlon zártabb lesz a felhőtakaró, míg másutt intenzív gomolyfelhő-képződésre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos periódusokkal. Sokfelé várható csapadék: nyugaton eső, zápor, a keleti vidékeken pedig a záporok mellett szórványosan alakulnak ki zivatarok, amelyek közt heves zivatar is lehet. Az északias szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések napközben is előfordulhatnak. A hőmérséklet a Dunántúlon 14 és 18, míg keletebbre 20 és 25 fok közé emelkedik.

(Fotó: OMSZ)

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délután főként keleten lassan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Ismétlődő eső, zápor, néhol zivatar is várható, de délutánra nyugaton már jelentősen gyengül a csapadékhajlam, miközben keleten további záporok, zivatarok alakulnak ki. Az északi, északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka a hőmérsékleti minimum 8 és 15, nappal a maximum a Dunántúlon 11 és 17, másutt 16 és 22 fok között várható.

(Fotó: OMSZ)

Pénteken eleinte változóan felhős idő várható, majd délkelet, kelet felől megnövekszik a felhőzet. Keleten és délen többfelé, északnyugat felé haladva egyre kevesebb helyen alakulhat ki csapadék. Az északkeleti szél több helyen erős lesz. Éjszaka 8 és 13, nappal 18 és 23 fok között alakulnak a hőmérséklet szélsőértékei.

(Fotó: OMSZ)

Szombaton északnyugaton általában kevés felhő, napos idő ígérkezik, másutt többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Keleten és délen több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar, északnyugaton csapadék nem valószínű. Az északkeleti, északi szél élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

(Fotó: OMSZ)

A hétvége második felében, vasárnap is a szombatihoz hasonló időjárásra számíthatunk, de néhány fokkal magasabb csúcsértékek valószínűek.