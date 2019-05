A hivatalos Facebook-oldalára feltöltött fotó szerint Orbán Viktor miniszterelnök szombaton családi eseményen vett részt.

A kormányfő harmadik unokája, Anna Adél keresztelőjéről posztolt egy fényképet, amelyen a kis csöppséggel a karjaiban látható.

Anna Adél keresztelőjén // At the christening of Anna Adél – olvasható a képhez írt kommentben.