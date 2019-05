Gulyás: Az unió utolsó sikere a bővítés volt

Az elmúlt évek nem tekinthetőek az európai együttműködés legsikeresebb időszakának, az Európai Unió (EU) utolsó sikere a bővítés volt: 2004-ben tíz állam – köztük Magyarország – felvétele, majd további három állam csatlakozása – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Parlamentben.

Gulyás Gergely a Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban című, főiskolai és egyetemi hallgatóknak meghirdetett pályázat ünnepélyes díjkiosztóján azt mondta: a bővítési folyamat azt mutatta, hogy egyszer majd valóban európai egységről lehet beszélni.

Most is vannak olyan tagjelöltek, amelyeket fejlettségüknél fogva akár holnap fel lehetne venni az EU-ba, ennek ellenére az unió nem tűnik alkalmasnak arra, hogy újabb államokat fogadjon be. A következő öt év egyik nagy feladata, hogy ebben változást érjenek el, a balkáni térségnek is reális alternatívává váljon a részvétel az intézményesített európai együttműködésben – hangoztatta a miniszter.

Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője arról beszélt, hogy egyre több olyan léptékű kihívás áll az európai államok előtt, amire csak közösen, EU-s szinten lehet választ adni. Példaként említette az illegális bevándorlást és a klímaváltozást.

A címlapfotó illusztráció.