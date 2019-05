Már közel 100 országból nézték meg a Budapesti Víz Világtalálkozó új honlapját

Alig egy hete, hogy elindult az év legfontosabb diplomáciai eseménye, a Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 honlapja, máris közel 100 országból érdeklődtek az oldalon az esemény iránt. A budapestwatersummit.hu egyrészt a konferencián részt vevő nemzetközi politikai, gazdasági, pénzügyi és tudományos döntéshozók és szakemberek számára részletes tájékoztatást nyújt a programokról.

A 2019. október 15-17. között megrendezendő Budapest Víz Világtalálkozó (Budapest Water Summit 2019, BWS 2019) honlapja éppen öt hónappal az esemény kezdete előtt indult el.

„Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az új honlap indulását követően alig egy hét alatt közel 100 országból jelentkeztek be az oldalra. Ez azt mutatja, hogy a 2013-as és a 2016-os rendezvények eredményeinek köszönhetően nemzetközi szinten is fokozott várakozás kíséri a diplomáciai eseményt, amelyre már most számos magas rangú nemzetközi döntéshozó és előadó jelezte részvételét” – tájékoztatott Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium az export növeléséért felelős helyettes államtitkára.

A weboldal a konferenciára érkező nemzetközi résztvevők – a világ politikai, gazdasági, pénzügyi és tudományos vezetői – számára nyújt részletes tájékoztatást az eseményről, magyar és angol nyelven.

Emellett a honlap, amelynek az eddigi világtalálkozók során többszázezer látogatója volt, idén új tartalommal is bővült: magazin formájában minden érdeklődő számára naponta frissülő hasznos és érdekes hírekkel szolgál a fenntartható környezet és víz témakörében, valamint tájékozódni lehet a BWS 2019-hez kapcsolódó kulturális, gazdasági, környezetvédelmi kísérő rendezvényekről is.

Az idei legfontosabb diplomáciai esemény Áder János köztársasági elnök fővédnökségével kerül megrendezésre.

