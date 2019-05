Tommy Robinson: Orbán Viktor Európa legerősebb vezetője

Orbán Viktor Európa legerősebb vezetője, nem Angela Merkel vagy Emmanuel Macron – mondta a Pestisrácok.hu-nak Tommy Robinson brit politikai aktivista. Szerinte Magyarország a múltban többször is Európa védelmezője volt, most pedig minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy Magyarország és a V4-ek „megvédjék a kontinenst az inváziótól” – közölte az M1 Híradója.

Szinte nem múlik el nap, hogy a rendőrök ne tartóztatnának fel illegális migránsokat, akik a határzáron át próbálnak meg bejutni Magyarországra. Annak ellenére, hogy a balkáni migrációs főútvonal már nem Magyarországon át vezet, a szerb–magyar határon így is folyamatosan próbálkoznak az illegális bevándorlók – számolt be Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Hozzátette, a magyar hatóságok figyelik a bosnyák–horvát határon feltorlódott bevándorlókat is.

Magyarország a déli határát több mint ezerháromszáz nappal ezelőtt zárta le a kerítéssel.

A fizikai védelmet jogi védelemmel, azaz az illegális migránsokra vonatkozó szigorú jogszabályokkal is megerősítette.

Orbán Viktort és a visegrádi országok vezetőit méltatta Tommy Robinson a pestisracok.hu-nak adott interjúban. A brit politikai aktivistát egy évvel ezelőtt azért zártak börtönbe Nagy-Britanniában, mert nőket és kislányokat erőszakoló muzulmánok bírósági tárgyalásáról akart tudósítani.

Az interjúban kiemelte, Magyarország a múltban többször is Európa védelmezője volt, most minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy Magyarország és a V4-ek „megvédjék a kontinenst az inváziótól”. Elmondta, „Orbán Viktor mára egy jól csengő név lett az Egyesült Királyságban. Évekkel ezelőtt még senki nem tudta, ki Magyarország vezetője. Orbán Viktor azonban megmutatta és bebizonyította, hogy ő Európa legerősebb vezetője” – fogalmazott, és hozzátette, ezért „saját maga és a brit közvélemény is hálás”.

Tommy Robinson diktatúrának nevezte az Európai Uniót, ahol nem akarják meghallgatni az egyes országok aggodalmait. Szerinte

nagy változásra van szükség Brüsszelben.

Sem Emmanuel Macron francia államfővel, sem pedig Angela Merkel német kancellárral nem elégedett az emberek nagy része Európában – mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en. A jogi szakértő a legutóbbi, valamennyi uniós tagállam adataira épülő vizsgálatukból kiemelte, hogy a német kancellár mostanra nemcsak a visegrádi országokban, hanem már az EU többi államában is megosztónak számít.

Emmanuel Macron pedig megbukott a felmérésen – tette hozzá. Lomnici Zoltán azt mondta, a megkérdezett franciák 61 százaléka elégedetlen a köztársasági elnök munkájával. Egy ilyen eredmény pedig katasztrofális kudarc Macronnak, és elgondolkodtató a politikai szövetségesei számára is.