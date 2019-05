Orbán-Fromager találkozó: a magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat

A segélyszervezetnek több, Magyarországgal közös projektje is volt már, például 2017-ben az iraki Tell-Aszkuf keresztény kisváros újjáépítése.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és az Aid to the Church in Need (ACN, Segítséget a szükséget szenvedő egyháznak) katolikus jószolgálati világszervezet franciaországi szervezetének igazgatója, Marc Fromager találkozója a karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)