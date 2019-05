Árhullámok vonulnak végig a Dunán és a Tiszán

Az elmúlt napokban jelentős esőzések voltak a Duna és a Tisza vízgyűjtőin is. A vízügyi szakemberek szerint a következő napokban jelentős, akár méteres vízszintemelkedéseket is lehet majd tapasztalni, de sehol sem kell rendkívüli helyzetre készülni – tájékoztatott az M1 Híradója.

Az elmúlt napokban annyi eső esett a Kárpátokban, hogy a Tiszán és a mellékfolyóin kisebb-nagyobb árhullámokat is elindított. Vásárosnaménynál mindössze egy nap leforgása alatt három méterrel emelkedett a vízszint, de a Tisza még nem érte el a tetőzést a térségben.

Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje is. Győrben a Mosoni-Duna már birtokba is vette a parti sétányt, a kandeláberek és az utcai hulladékgyűjtők egy része is vízben áll. Egyelőre azonban úgy tűnik, nem kell lezárni a rakpartot.

Az első lépcsőfokot éri el a Duna a budai alsó rakparton. A Duna jelenlegi háromméteres vízszintje azonban akár a duplájára is emelkedhet a hétvégére. Budapesten a tetőzést szombatra várják a szakemberek. Rendkívüli helyzetre és árvízvédelmi készültségre azonban itt sem kell majd számítani.