Szombaton rendezik a Careneval jótékonysági programot

Gyermekprogramok, workshopok, aukció és koncertek is várják az érdeklődőket szombaton a Careneval elnevezésű jótékonysági rendezvényen az Ankertben Budapesten.

A napi bevétellel a komoly problémákkal, sérülésekkel küzdő fiatalokkal, gyermekekkel foglalkozó alapítványok munkáját támogatják, így a Bátor Tábor, A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, a Kompánia Alter és a Lámpás 92′ Alapítvány kap az összegyűlő pénzből – közölték a szervezők az MTI-vel.

A délutáni aukción tíz művész, köztük graffitis, tetováló, festő, grafikus, ékszerész, fotográfus, divattervező és képregényrajzoló munkájára licitálhatnak a látogatók, valamint az adománypultnál is a művészek bevonásával készített ajándéktárgyakat vásárolhatnak.

A workshopok között arcfestés, újrahasznosított ékszerek készítése, képregényrajzolás és gyermektetoválás is szerepel, a hangulatról profi DJ-k gondoskodnak, este pedig a Seven Seconds In The Future és Barabás Lőrinc ad koncertet. A programokat artisták produkciói, kézműves és a gyerekprogramok is színesítik.

A címlapfotó illusztráció.