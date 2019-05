Közös kalandra hív az M3 gyereknapi műsorfolyama

A gyereknap közeledtével a megújult M3 egész héten számos műsorral kedveskedik kicsiknek és nagyoknak. Az M3 gyereknapi műsor kínálata több generáció tagjait, szülőket, nagyszülőket és gyerekeket közös kalandra hív.

Újra műsorra kerül a Kockásfülű nyúl, melyen egész generációk nőttek föl. Marék Veronika történetének címszereplője az 1970-es évek szuperhősfigurája. Szuperereje a propellerré formázható, repülést biztosító fül, na meg a jóindulat: Kockásfülű mindig segít, ahol tud, elsimítja a konfliktusokat. Társai ebben Menyus, Kistöfi és Kriszta, az ellenség pedig Mozdony. Történetüket 90 országban élvezhették a gyerekek, tehát valóban világhírű hősökkel büszkélkedhetünk.

A jó és a rossz küzdelme, a gyermeki lélek pedig olyan állandók, melyek 40 év elteltével is aktuálissá – és a nézők kedvencévé – teszik a sorozatot. Itt az idő tehát, hogy az első széria idején – 1974-ben – gyermekkorban járó anyukák és apukák gyermekeiket is megismertessék Marék Veronika hősével, aki szobrot is kapott már.

MTI Fotóarchívum/Juhász Gábor

Nemrégiben ünnepelte születésnapját Bácskai Lauró István. Valakinek nem mond semmit a név? És a Vadliba őrs? Ha ha még ez sem, akkor a Keménykalap és krumpliorr biztosan fog.

Bácskai Lauró rendezte ugyanis a Csukás István regényéből 1974-ben készült sorozatot, amely a Vadliba őrs nyomozásának kalandjait mutatja be, és a mai napig gyerekek és nosztalgiázó szüleik tömegét szögezi a tévéképernyők elé. Csukás gyermeki lelket rabul ejtő történetei önmagukban is garanciát nyújtanak a sikerre, ezt azonban lehet fokozni: Alfonzó alakításával, Lópici Gáspár (Szilágyi István) alakjával, és persze a kedvesen csintalan gyerekszínészekkel, Berkes Gáborral ás Kovács Krisztiánnal.

Kovács Krisztián, a gyermekfilmek sztárja 2 évvel a Keménykalap és krumpliorr előtt “civilben”

Az Aprók tánca és a Kölyökidő ismétlése mellett további kedvenceket is tartogatunk a legkisebbeknek a következő hetekben: műsorra kerül a Vackor és az óvoda. A színészóriás, Márkus László meséli el a játszani tanuló, közösségbe kerülő, azzal ismerkedő medvegyerek kalandjait. Kormos István piszén pisze kölyökmackója minden gyermek számára felmerülő, általános érvényű helyzetekbe keveredik: a mai óvodás kisgyerekekhez hasonló problémákkal találkozik, s megtanulja azokat megoldani.

Vackor tehát szórakoztat, feszültséget old és segítséget nyújt egyszerre, szülők és kisgyerekek örömére. Az 1965-ben készült animációs sorozat különleges hangulata, képi világa pedig kicsit és nagyot egyaránt elvarázsol.