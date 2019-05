Interneten terjedő kihívások veszélyeztetik a fiatalokat

Zaklatás, csalás, zsarolás – ezek a leggyakoribb veszélyei az internetnek. De a közösségi médiában egyre több a kihívás is. A próbatételek pár éve indultak a jeges-vödrös videókkal, de aztán egyre durvább „játékok” terjedtek el az interneten. Most már például hídon egyensúlyoznak és erkélyen másznak a fiatalok, erről pedig fotókat, videókat is készítenek. A veszélyes mutatványok már több halálos áldozatot is követeltek.