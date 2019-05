ITM: Magyarország folyamatosan erősíti infokommunikációs pozícióját

Magyarország folyamatosan erősíti hagyományosan jó pozícióját az infokommunikációban, szélessávú hálózatának kiterjedtsége meghaladja az európai átlagot, a 4G mobilkommunikációban pedig a világ élmezőnyébe tartozik – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára pénteken, a távközlési világnap alkalmából.

Az ITM pénteki közleménye szerint Kara Ákos a jó minőségű, stabil, gyors és elérhető hálózat jelentőségét hangsúlyozva kijelentette, hogy a kormány ezek érvényesítésére törekszik az 5G technológia kiépítésénél is. Az első magyarországi 5G videohívás szerdán volt Győrben, a város felsőoktatási intézményében indul az első egyetemi teszthálózat is – tette hozzá.

A minisztérium felidézte, hogy a távközlési világnap az ENSZ szakosított szervezeteként működő Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 1865. május 17-i megalapításának állít emléket. Magyarország a 20 alapító egyike, november óta a szervezet 48 tagállamból álló Tanácsának is tagja, 2015 után pedig ismét megrendezheti az ITU legnagyobb eseményét, amely világszinten is a legnagyobb infokommunikációs rendezvény. A budapesti ITU Telecom World konferencia és kiállítás várhatóan több mint 4000 szakértőt és céget fogad szeptember 9. és 12. között, a résztvevők a világ 130 országából érkeznek. Magyarország mint házigazda önálló standon mutathatja be a magyar kutatók és vállalkozások infokommunikációs újításait, kutatási és fejlesztési programjait. Az esemény utolsó napjára, az Internet Generation Day-re akár ezer egyetemista is ingyen jöhet a rendezvényre – olvasható a közleményben.

Az ITM a digitalizáció területén kifejtett kormányzati aktivitással magyarázza a nemzetközi kapcsolatok erősödését. Magyarország ITU-alapítóként, tanácsi tagként és konferenciaszervezőként komoly szerepet vállal a távközlési iparág nemzetközi fejlődésében, hasonlóan jelentős szerephez még sosem jutott a 193 tagállamot tömörítő szervezetben – írták.

