Bővült a Szent Margit Rendelőintézet orvosi eszközparkja

A magyar gazdaság növekedési ütemének köszönhetően most van lehetőség arra, hogy egészségügyi, oktatási és családvédelmi intézkedések történjenek – mondta a pénzügyminiszter a III. kerületi Szent Margit Rendelőintézet új orvosi eszközeinek beszerzéséről szóló sajtótájékoztatón csütörtökön.

Varga Mihály – aki a II. és III. kerület fideszes országgyűlési képviselője is – kiemelte: törekedni kell arra, hogy a demográfiai tendenciákat pozitív irányba fordítsuk, ezért fontos, hogy az erőforrásokból olyan fejlesztéseket is megvalósítsunk, amelyek a következő nemzedékeket is szolgálják.

A miniszter kitért arra, hogy az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében kezdtek hozzá a szakrendelők megújításához, a program részeként 32 szakrendelő komplex fejlesztése és átalakítása valósul meg valamivel több mint 50 milliárd forint értékben. Jelezte, az elmúlt években olyan beruházásokat tudtak elindítani, illetve megvalósítani országszerte, amelyek javítják a betegellátás színvonalát.

Varga Mihály a képviselői körzetéhez tartó fejlesztések közül kiemelte a Szent Margit Kórház beruházásait, épületének korszerűsítését és az eszközpark fejlesztését. Megkezdődött a II. kerületi egészségügyi szolgálat új épületének építése a Frankel Leó úton, folyamatban van a XII. kerületi hegyvidéki szakrendelő kialakítása, valamint hamarosan átadják a Szent Ferenc Kórház új szárnyát is.

Ezenkívül a Szent János Kórház és az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet orvostechnikai eszközbeszerzése is megvalósult, amivel párhuzamosan a Szent János Kórház centrumkórházzá vált, valamint elindult a Budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztése is – ismertette.

A tárcavezető jelezte, a magyar gazdaság egészséges növekedési pályán van, ezért örömét fejezte ki, hogy a kormány a 2018-as családok éve után családvédelmi intézkedéseket is elindít. Ezek között említette a fiatalok támogatását, a babaváró programot, azt, hogy a csokot használt lakás vásárlására is igénybe lehet venni, valamint a háromnál több gyermeket nevelő nők szja-mentességét.

Jelezte, hogy bővíteni fogják a bölcsődei férőhelyeket a mostani 50 ezerről 70 ezerre, és bevezetik a nagyszülői gyedet, illetve hozzájárulnak a nagycsaládok autóvásárlásához is.

„Akkor beszélhetünk emelkedő nemzetről, ha minden területnek megadjuk a szükséges lehetőséget és támogatást. Ha ezek a fejlesztések, programok megvalósulnak, akkor Magyarország azon országok közé fog tartozni, ahol jó élni, dolgozni és kiteljesedni” – fogalmazott Varga Mihály.

Bús Balázs (Fidesz–KDNP), Óbuda-Békásmegyer polgármestere elmondta, a kormány több, mint ötmilliárd forinttal támogatja a Szent Margit Rendelőintézet telephelyeinek megújítását, ebből tavaly mintegy 170 millió forint értékben érkeztek új orvosi gépek és orvostechnológiai eszközök.

Hozzátette: az önkormányzat is 400–500 millió forinttal járul hozzá ezekhez az egészségügyi fejlesztésekhez, és ebből a forrásból valósult meg például a Csobánka téri szakrendelő külső felújítása, de sor fog kerülni a szakrendelők belső megújítására és az eszközpark modernizációjára is.

Mint mondta, a kerület 2017-ben fogadta el a helyi egészségügyi fejlesztéseket tartalmazó Örlős Endre-programot, lakossági konzultációt indítottak, amelynek eredményeként cselekvési terv készült az EBP-ben meghatározott fejlesztésekkel összhangban.

Bús Balázs felidézte, 2010 előtt sok küzdelmet kellett folytatni a Fővárosi Önkormányzattal, hogy a kerület egészségügyi ellátását biztosítani és fejleszteni tudják.

Jelezte, a kerület 2003-ban vette át a fővárostól a Szent Margit Rendelőintézetet, mert látható volt, hogy a baloldali vezetésű városvezetés nem volt képes ellátni ezt a feladatot; 2007-ben a Szent Margit Kórház a megszűnés szélén állt, és teljesen leépítették a III. kerületi egészségügyi ellátást – tette hozzá.

A kerület hangsúlyos egészségügyi fejlesztései 2011-ben kezdődtek, és „amikor a baloldal az egészségügyért aggódik, akkor meg kell nézni, mit tettek, amikor kormányon voltak” – fogalmazott a polgármester.

Budai András, a Szent Margit Szakrendelő igazgatója elmondta, az EBP kerületre jutó 5,6 milliárd forintjából 600 millió forint az eszközpark fejlesztésére fordítható, ennek első ütemében szereztek be különféle műszereket, amelyek a kardiológiai, szemészeti, urológiai, nőgyógyászati, gyermekszemészeti ellátást szolgálják.

Megjegyezte, a rendelőnek gyermekellátási kötelezettsége nincs, ugyanakkor az akut eseteket soron kívül ellátják.

Közölte, ebben az évben 100 millió forintos eszközigényt nyújtottak be az önkormányzatnak, ezenkívül 78 millió forintból integrált betegirányító rendszer alakítanak ki.