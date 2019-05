Kásler: A mentők keresztényi elvek szerint végzik munkájukat

A mentők keresztényi elvek – szeretet, szolidaritás, embertársaik gondjainak megértése – szerint végzik munkájukat. A mentők emberi hozzáállását semmi nem pótolja, a kormány lehetősége az, hogy a körülményeket biztosítsa – mondta az emberi erőforrások minisztere pénteken a mentők napja rendezvényén, az Országházban.

Kásler Miklós a magyarországi szervezett életmentés 132. és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) fennállásának 71. évfordulóján tartott rendezvényen közölte: a mentők emberi hozzáállását semmi nem pótolja, a kormány lehetősége az, hogy a körülményeket biztosítsa.

A miniszter felidézte, fontos állomás volt a mentőszolgálat megalakulása, akkor még 76 állomással és 356 munkatárssal, és azóta is segítenek, szeretettel közelítenek a rászorulók felé, és táplálják az elesettekben a hitet és a reményt.

„Méltó helyen köszönhetem meg az önök fáradozását, kitartását, lelkesedését, felkészültségét” – mondta a szakemberekhez szólva a miniszter, majd hozzátette, „teljes tiszteletem és köszönetem az önöké”.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond az Országos Mentőszolgálat fennállásának 71. évfordulóján tartott rendezvényen, a mentők napján az Országház Felsőházi üléstermében (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója köszöntőjében azt mondta, ezen a napon azt a bajtársiasságot ünnepeljük, amely igazán értékessé teszi ezt a közösséget.

Kiemelte, az évente 1,2 millió embert ellátó OMSZ hungarikum, és a vezetők feladatai között említette a mentőknél dolgozók szakmai fejlődésének, testi, lelki egészségének megőrzését, anyagi megbecsültségének növelését.

A főigazgató felelevenítve az elmúlt években történt változásokat, elmondta, több száz új gépkocsit vásároltak eddig, amelyek beszerzése folytatódik, lecserélik a mentőhelikopter-flottát, és a gépek képesek lesznek éjszakai mentésre is. Két mentőhelikoptert már üzembe is állítottak – mondta.

Csató Gábor szólt a többlépcsős béremelésről is, amely szintén folytatódik, de megemlítette az új munkaruhákat, és azt is, hogy megújították a mentőszolgálat külső és belső kommunikációját. Beszámolt arról, hogy igyekeztek nyitni a lakosság felé, így elindították az újraélesztést tanító úgynevezett hősképző programot. Ezen kívül megemlítette még a tavaly elindított SzívCity applikációt, amellyel eddig 26 ember életét mentették meg, és a nyár végére használható, a mentők munkáját nagyban segítő életmentő mobiltelefonos alkalmazást is.

Csató Gábor köszönetet mondott bajtársainak az áldozatos, magas színvonalú munkájukért. A mentők napján több mint százan – mentőtisztek, mentőorvosok, gépkocsivezetők, mentőápolók, mentésirányítók – elismeréseket vehettek át.