Alapjogokért Központ: Meg kell menteni a schengeni együttműködést!

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a belső határellenőrzések nélküli Európai Uniót megvalósító schengeni együttműködés végleges összeomlása mára csak az uniós szerződések módosítását is magában foglaló alapvető reformmal kerülhető el.

Az intézet az MTI-nek szerdán elküldött elemzésében rámutat: a schengeni együttműködés az elmúlt évek tömeges migrációs hullámai, és az azokkal szemben tehetetlen uniós vezetés hibái miatt végveszélybe került, így az EU legnépszerűbb vívmányának végleges összeomlása mára csak az uniós szerződések módosítását is magában foglaló alapvető reformmal kerülhető el.

Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint valódi megújulást azonban nem a Macron francia elnök által javasol „totális brüsszelesítés” jelentené, hanem a visszatérés az eredeti Schengen-koncepcióhoz, amelyben a döntések nem a tagállamok feje felett születnek meg, hanem maguk hozzák azokat.

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Utóbbi megoldással elérhető lehet, hogy az unión belüli mozgásokra, a külső határok védelmére, illetve a migrációra vonatkozó politikákról a tagállamok közösen határozzanak. Az elemzés szerint ezzel szemben a föderalisták terve „még egy lépéssel közelebb vinne minket az Európai Egyesült Államok kialakításának irányába”, ahol a határvédelem helyett pusztán „határmenedzsment” van és a tagállamok közötti „szolidaritás” valójában a migránsok legalizált beengedését jelenti.

A jogi elemző- és kutatóintézet megállapítása szerint az „eredeti schengeni gondolat tükröződik vissza” Orbán Viktor magyar miniszterelnök által nemrégiben felvázolt koncepcióban, amelynek lényege, hogy a belső határok nélküli térség ügyeiről ne az Európai Bizottság döntsön, hanem az abban részes államok belügyminisztereiből álló testület.

Ez az elképzelés nem idegen az uniós jog jelenlegi rendszerétől, hiszen az eurózóna kialakítása is hasonló módon történt – hívják fel a figyelmet.

Az Alapjogokért Központ kutatói azt is hangsúlyozzák: egy ilyen mértékű reformhoz értelemszerűen az uniós alapszerződéseket is meg kellene nyitni, amely az eddigi tapasztalatok alapján nem könnyű feladat, de amelyet most már egyre több nyugati politikus is felvet.

Kétségtelenül a belső határok nélküli schengeni térség az EU egyik legnagyszerűbb vívmánya, ami a mindennapokban is sok uniós polgár életére van kihatással, éppen ezért bizonyára sokaknak meginogna az európai projektbe vetett hite, ha az elhibázott uniós migrációs politikának köszönhetően összeroppanna a belső határellenőrzések nélküli térség – állapítja meg az elemzés.

Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint ahhoz, hogy megmenthessék Schengent, a tagállamoknak vissza kell venniük a hatásköröket és lehetővé kell tenni, hogy a schengeni zóna tagjai maguk döntsenek az őket érintő kérdésekben: a migráció és a határellenőrzés terén is.