Kovács Zoltán: Egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy új csúcsjelöltek kellenek

Egyre nagyobb a konszenzus abban, hogy új jelöltekre lesz szükség, és az is nyilvánvaló, hogy az európai parlamenti választás után új erőviszonyok alakulnak majd ki – mondta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 hétfő esti műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten tárgyalt Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével. A kormányfő egyebek mellett közölte: a magyar kormány nem támogathatja Manfred Weber európai bizottsági elnöki jelöltségét. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a kampány alapján úgy látja, a brüsszeli bizottsági elnöki posztra jelölt politikusok – az úgynevezett csúcsjelöltek – alkalmatlanok a testület vezetésére. Arra számít, hogy egy bonyolult tárgyalássorozat előzi majd meg a leendő elnök megválasztását. „Keressük a megfelelő jelöltet” – mondta.

Kovács Zoltán az M1-en megjegyezte, olyan csúcsjelöltek jelentek meg, akik nem képviselik még akár országuk választóinak akaratát sem. Példaként említette Manfred Webert, aki egy olyan német tartományból jön, ahol nem pártja képviseli a többséget.

Az államtitkárt kérdezték arról is, hogy Orbán Viktor és az osztrák alkancellár megbeszélésén kiemelt téma volt a migráció. Kovács Zoltán azt mondta: az elmúlt három év bizonyíték arra, hogy ha egy országban megvan az akarat, akkor lehetséges az, amit Európának kellene megtennie, amit a schengeni rendszer követel, hogy megvédje határait. Ezért is hangzott el újra az a felvetés – amely Orbán Viktor hétpontos javaslatának egyik pontja –, hogy el kell venni a migráció kezelését a brüsszeli bürokratáktól és oda kell adni, a schengeni országok belügyminisztereinek. Az államtitkár szerint egyre több európai országban megvan ennek a támogatottsága, még Németországból is pozitív reakciók érkeztek.

A címlapfotó illusztráció.