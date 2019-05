Felolvasások, koncertek és séták is lesznek a Kávéházak éjszakáján

Mintegy száz kulturális programmal várják a közönséget az idei Kávéházak éjszakája május 17-i programjain, harminc budapesti helyszínen.

Budapest önkormányzata tavaly hívta életre először a rendezvényt, hogy egyrészt reflektáljon a főváros már meglévő értékeire, továbbá felelevenítse azt a kulturális nagyhatalmi státuszt, amely a századfordulón Budapestet jellemezte – mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes, a rendezvény fővédnöke kedden a sorozatról tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Hozzáfűzte: ezen az estén a közönség megismerheti város emblematikus kávézóit, ahol a szervezők történelmi, zenei, színházi és irodalmi eseményekkel, valamint a kávékultúrához kapcsolódó előadásokkal készülnek.

Felidézte, hogy a tavaly első alkalommal megszervezett program 20 helyszínen mintegy 4000 látogatót fogadott.

Serfőző Krisztina, a kezdeményezés főszervezője az irodalmi események közül kiemelte Hámori Gabriella előadását, aki Gyarmati Fanni naplójából olvas fel részleteket a Pozsonyi utcában, Balsai Móni és Trill Zsolt színművészek Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezését keltik életre a Tranzitban, Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből Kamarás Iván és Fenyő Iván olvas fel a Centrálban, Ady Endre és Csinszka kiadatlan levelei alapján pedig Zeke Zsuzsanna irodalomtörténész tart előadást az Ibolya presszóban az Ady 100 programsorozathoz kapcsolódva.

Mindezeken túl a Sebő Együttes Igaz hang című megzenésített verses estje és számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket, de koncertet ad az este folyamán Pátkai Rozina, Kökény Attila, Gájer Bálint, az Éles Gábor Trió, Elza Valle és még számos dzsesszzenei formáció is.

A kávékultúra iránt érdeklődőket több helyszínen várják barista oktatók bemutatókkal és kóstolókkal, de lesznek kávéházi és várostörténeti séták is, amelyek különböző útvonalakon és tematika szerint mutatják be a fővárosi kávéházakat és azok környékét. A sétákon a Bauhaus 100. évfordulójáról is megemlékeznek.

A Budapest Music Centerrel kötött együttműködés keretében több mint tíz helyszínre dzsesszfellépőket is szerveztek az estére, és az éjszaka hangulatát jól összefoglalja majd az a Kávéházak éjszakája CD is, amelyen a fellépő zenekarok legjobb dalai szerepelnek majd. A kiadvány megvásárolható lesz a helyszíneken.