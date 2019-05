Folytatódott a májusi tél a hegyekben

A csapadékos idő miatt rengeteg baleset volt az utakon. Hétfő reggelre a nyugati határnál, a Kőszegi-hegységben hat centiméteres havat mértek. Napközben már a Mátra és a Bükk magasabb hegyeit is belepte a hó. A Kékestetőn a sószórókat is bevetették, hóemberek is épültek. Nagyjából egy-másfél évtizedenként fordul elő ilyen a magyar hegyekben, májusban. A csapadékos idő miatt rengeteg baleset volt az utakon – közölte az M1 Híradója.