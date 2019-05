Nem csak az anyákat, hanem a nagymamákat is köszöntjük ma

Május első vasárnapján, idén május 5-jén ünnepeljük az édesanyákat: az anyák napja mintegy száz éve része az ünnepnapoknak.

Az anyák tiszteletére már az ókori görögök is rendeztek tavaszi ünnepet, ilyenkor Rheával, az istenek anyjával együtt ünnepelték az édesanyákat is. Az idők során később is megemlékeztek róluk, például a 17. századi Angliában a húsvétot követő negyedik vasárnapon a családjuktól távol dolgozó szolgálók hazamehettek, hogy a napot édesanyjukkal töltsék.

Az anyák napjának legújabb kori hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el. Julia Ward Howe költő, politikai aktivista kezdeményezésére először 1872-ben Bostonban szervezték a megemlékezést, amelyet Woodrow Wilson elnök 1914-ben nyilvánított hivatalos ünneppé; időpontja az ügy érdekében sokat fáradozó Anna Jarvis édesanyjának emlékére került május második vasárnapjára. A különböző országokban más és más napokon ünneplik az anyákat, Magyarországon ez az időpont május első vasárnapja.

Fotó: MTI Fotó: Balázs Attila

A gyorsan népszerűvé vált ünnepre a kereskedők is hamar felfigyeltek, mert kiugró bevételt hozott a virágosoknak, a képeslapgyártóknak és az ajándékkereskedőknek. Maga Jarvis hevesen – és eredménytelenül – tiltakozott az ünnep elüzletiesedése ellen, egy tüntetés során még a törvénnyel is szembekerült, élete végén pedig már nem akarta, hogy nevét az ünneppel kapcsolatban emlegessék.

Európában az 1920-as években a virágkereskedők szervezetei javasolták az anyák napja átvételét. A kezdeményezést 1924-ben Ausztriában a katolikus egyház is felkarolta, hogy az elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet, az anyaság mellett emeljen szót.

Az anyák napján a nagymamákat is köszöntik. Egy közelmúltbeli felmérés szerint világszerte anyák napjára esik a legtöbb külföldi hívás, számuk még az újévit is meghaladja.

Magyarországon is az 1920-as években kezdődött az anyák napjának megünneplése, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték, 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé.

Az ünnephez kapcsolódóan Magyarországon 1990 óta az anyák napját követő hétfőn – a Nevelőotthonok Magyarországi Egyesületének kezdeményezésére – az anya nélkül nevelkedő gyermekek napját is megrendezik.