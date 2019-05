Vasárnap hajnalban még havazhat is

Vasárnapra tovább hűl a levegő, lesz ahol 5-6 foknál nappal sem lesz melegebb. A hidegfrontra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. A várható csapadék mennyisége általában 5 és 20 mm között alakul.

Vasárnap éjjel borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, eleinte még zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban, reggel az Alpokalja magasabban fekvő részein átmenetileg akár havas eső, a csúcsokon hó is előfordulhat. Az éjszaka második felében a Dunántúlon nagy területen megerősödik, majd viharossá fokozódik az északi, északnyugati szél. A levegő 4 és 13 fok közé hűl le. A Dunántúlon számíthatunk 8 fok alatti értékekre – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap napközben is jellemzően borult lesz az ég, és országszerte várható eső. A csapadék mennyisége általában 5 és 20 mm között alakul. Estétől, késő estétől kis eséllyel az Alpokalja magasabban fekvő részein és a Bakonyban időszakosan havas eső, a csúcsokon hó is előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet viharos széllökések kísérik, de az északkeleti megyékben is megerősödik az északi, északkeleti légmozgás. A hőmérséklet a Dunántúlon 5 és 10, a Dunától keletre 11 és 17 fok közé emelkedik.

(Fotó: OMSZ)

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól, estétől csökken nyugat felől a felhőzet. A nap első felében még többfelé várható eső, de napközben fokozatosan megszűnik a csapadék. Este már csak a keleti megyékben lehet néhol gyenge eső. Az északnyugati szél megerősödik, a Dunántúlon és a Zemplén környékén viharossá is fokozódik, majd estére veszít erejéből. Éjszaka a hőmérsékleti minimum 3 és 10, nappal a maximum a Dunántúlon 6 és 10, a Dunától keletre 10 és 16 fok között alakul.

(Fotó: OMSZ)

Kedden mindenhol, legkésőbb a Tiszántúlon is csökken a felhőzet, felhőátvonulások várhatók néhány órás napsütéssel. Napközben már csak egy-egy zápor alakulhat ki, nagyobb eséllyel a Tiszához közeli tájakon. Az északnyugati szél szinte országszerte megerősödik. Éjszaka 2 és 7, nappali 11 és 16 fok között alakulnak a hőmérséklet szélsőértékei. A Dunántúlon hajnalban a jellemzően hideg helyeken talajmenti fagy sem kizárt.

(Fotó: OMSZ)

A jövő hét folytatásában is változékony időre számíthatunk, de némileg enyhül az idő és a csúcsértékek is újra elérhetik a 20 fokot.